連女總統都遭到「公然襲胸強吻」！宣布提告：如果連我都不告，其他女性該怎麼辦？

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近日在墨西哥城與民眾互動時，突遭一名男子從背後襲胸並試圖親吻，現場畫面曝光後引發全國譁然。該男子事後被警方逮捕，薛恩鮑姆則宣布將提起訴訟，強調這不僅是對她個人的冒犯，更是「對所有女性的侵犯」。

根據多家外媒報導，事發當時薛恩鮑姆正走在墨西哥城歷史城區的街頭，與市民交談。一名明顯醉酒的男子突然從人群中衝出，從背後環抱她、伸手觸碰胸口，甚至還想親吻她。薛恩鮑姆立即揮手甩開對方，轉身與男子對峙，臉上雖維持微笑，但神情顯得僵硬。隨扈直到約3秒後才上前制止，將男子拉開。警方隨後證實，涉案男子已被拘留，並涉嫌同日騷擾另外兩名女性。

廣告 廣告

事件影片在社群媒體上瘋傳，許多民眾痛批維安過於鬆散，也有人質疑「若對方意圖攻擊，後果不堪設想」。薛恩鮑姆隨後在記者會上表示，男子當時「喝得爛醉」，但她仍決定提告，「這是我作為女性的親身經歷，也是所有墨西哥女性都可能面對的事情。如果連我都不提告，那其他女性該怎麼辦？」

🇲🇽 | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.

El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f

— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025

身為墨西哥首位女總統的薛恩鮑姆指出，這並非她首次遭遇性騷擾。她過去曾在國際婦女節影片中回憶，12歲時在大眾運輸工具上被騷擾，求學時期也曾受到教授騷擾。她直言，這起事件顯示「沒有任何女性能倖免於性騷擾」，呼籲社會必須正視這種暴力行為。墨西哥政府的婦女事務部也發聲譴責，指出「與民眾保持距離並非解方，但親民不代表可以侵犯他人界線」，強調任何未經同意的身體接觸都是犯罪行為。

然而，事件也再度引發外界對總統維安的質疑。自前總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）於2018年廢除總統衛隊後，墨西哥歷任元首多以少量幕僚隨行，而非專業維安團隊。安全分析師指出，如今高層官員缺乏完整保護機制，存在明顯風險。薛恩鮑姆則回應，她不打算改變親民風格：「我們不能離人民太遠，那會失去我們的初衷。我仍會與民眾保持接近，但這不應成為任何人越界的理由。」

這起事件發生的同一天，米卻肯州烏魯阿潘市長卡洛斯．曼佐（Carlos Manzo）也在公開活動中遭槍殺，讓墨西哥政壇再度籠罩在安全疑慮之中。外界認為，從政治暴力到性別暴力，墨西哥社會正面臨雙重挑戰，而這次事件也讓女性在公共場合的安全議題再次浮上檯面。

延伸閱讀

17歲女兒遭下流言語性騷擾！超高EQ「用成熟回應化解」 男星力挺：要跟妳學習

大牙Me Too後陷重度憂鬱！老公默默吞所有委屈 心理諮商師聽完哭了：我能同理他