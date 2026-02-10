連女警都偷拍！前北市警加入「創意私房」身障廁所裝針孔 二審共判13年4月

加入創意私房偷拍女警、民眾、精神疾病患者、未成年女子等人的前警員郭昇翰。資料照。呂志明攝



曾於台北市警局服務的前警察郭昇翰，涉嫌裝針孔偷拍女警、洽公女子、借廁所的路人、精神疾病患者、未成年少女及女同學，受害人數約70人，一審依兒少法、個資法判13年2月；郭上訴後，二審判決今天出爐，有55件《個資法》改判無罪，成罪的15案刑度加總高達13年4月。全案可上訴。

北檢查出，郭昇翰於2016年12月24日至去年2月23日，在台北市警局某分局下轄甲派出所服務，他在2022年5月15日透過網路買了一個微型錄影裝置，偷偷安裝在派出所1樓身障廁所內，將鏡頭朝向廁所的馬桶正面，隨機拍下使用者如廁所畫面，再用影片截圖存檔，將原始竊錄影片刪除。

郭昇翰除了在甲服務的派出所裝針孔偷拍，還在其他商家廁所偷裝針孔，隨機竊錄使用廁所的人正面容貌且裸露下體如廁的猥褻影片，再以影片截圖方方式，擷取3幀影片畫面保存，再將原始竊錄影片刪除。

更離譜的是，他見到有女警進入2樓蹲式廁所，竟偷偷潛入該蹲式廁所間相鄰廁所間，拿著三星S20手機自廁所間的隔板下方空隙處偷拍女警如廁，同樣用截圖方式存檔。除在廁所偷拍，他也還利用警員身分犯案，趁近距離互動時，從衣領、衣擺或襯衫鈕釦間等空隙處，偷錄上衣內胸部隱私部位。

更誇張的是，當郭昇翰在去（2025）年2/24轉調乙派出所服務，他8/14接獲通報前往轄區某民宅處理一名精神疾病救護的女子時，發現該女下半身未著衣褲，竟拿起手機拍攝隱私。

檢方依《刑法》公務員假借職務上之機會妨害祕密、《個資法》、《兒少性剝削防制條例》等罪起訴，並請求法院對郭昇翰加重其刑。一審依公務員假借職務機會非法蒐集個資等罪判應執行12年，另依個資法判1年2月。

二審今天認定，部分犯行是他在下班後做的，沒有利用公務員身分，因此有部分改論無故攝錄他人性影像罪；至於偷拍兒童如廁部分，則是違反兒少性剝削罪。此外，他的偷拍行為是為了滿足自己的性慾，並非基於不法利益，因此翰個資法構成要件不符，且他也沒有確認被害人身分，無法與個資連結，不能論他非法蒐集個人資料罪。有55案改判無罪。

其他15案的部分刑度也縮水，合議庭認為，他身為警察卻偷拍犯案，嚴重侵害被害人隱私權，但考量他坦承犯案、願意和解等態度，加上沒有前科，加總之後共量刑13年4月。合議庭指出，審酌他涉及另案審理中，因此未訂出應執行刑。

