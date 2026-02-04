連委員會分工都搞錯！綠委轟民眾黨：錯到離譜還敢自稱最強戰力

民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評民眾黨連委員會分工都搞錯，還能自稱最強戰力？ 圖：翻攝自民進黨團提供影片

[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團今（4）日召開記者會，公布本會期優先推動法案清單，但內容隨即引發質疑。對此，民進黨團書記長陳培瑜直言，先不談法案內容是否合理、是否真的照顧人民權益，光是委員會分工就已錯誤百出，顯示民眾黨對立法院運作與制度理解嚴重不足。

陳培瑜指出，民眾黨團在其投影片中，將「促進資料創新利用發展條例」列為經濟委員會主責案件，但實際上該法案的主管機關為數位發展部，依法應由交通委員會審查，民眾黨卻錯誤歸類至經濟委員會，「這是很基本的制度問題」。

廣告 廣告

她進一步表示，民眾黨將「老農福利津貼暫行條例」列入經濟委員會審查，同樣錯誤。陳培瑜說明，該條例涉及農民福利保障，依法應由衛生環境委員會主審，僅與其他委員會聯席，卻被民眾黨錯誤歸類，直呼「非常非常荒謬」。

在內政委員會部分，陳培瑜也指出，民眾黨聲稱要修正「戒嚴法」，卻將該案列為內政委員會案件，實際上戒嚴法的主管機關為國防部，依法應由外交及國防委員會審查，並非內政委員會職權。

陳培瑜強調，光是一張投影片，就已經出現至少三項明顯錯誤。她接著指出，民眾黨將「台灣未來帳戶」相關法案列為財政委員會主審，但實際上該案應由衛生環境委員會主審、財政委員會聯席，民眾黨的安排「根本大錯特錯」。

陳培瑜質疑，連最基本的委員會分工與主管機關都搞不清楚，卻自稱是「最強戰力」，實在令人難以理解。她直言，在民眾黨立法院黨團仍由黃國昌持續主導的情況下，社會真的可以信任這樣的黨團運作能力嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

援引傅崐萁前例 陳培瑜：李貞秀是否重演「假離婚」漏洞手法

李貞秀稱棄中國籍遭拒！他揪「2特殊身分」不能退國籍 網轟不是騙子就是匪諜