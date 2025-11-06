連宋芸樺、詹子萱都化身小粉絲！女神惠利粉嫩大衣太可愛、愛心＋飛吻無限放送，中文告白粉絲：我愛你

（圖／記者楊澍拍攝）

微風南山今晚時尚指數爆表、韓星惠利HYERI霸氣登台啦！這位微笑女神，為了Max Mara微風南山店煥新開幕現身、氣場全開！一踏進現場，現場閃光燈不斷、全場粉絲尖叫聲瞬間飆破天際，手機快門聲此起彼落。

（圖／記者楊澍拍攝）





惠利HYERI身穿Max Mara 2026早春度假系列的柔粉色Teddy Icon Coat、搭配同色系短褲與針織上衣，手提標誌性WhitneyBag，散發出毫不費力的青春優雅氣息，舉手投足間都散發出韓系時尚女神的自信與溫柔，而且本人比螢幕上更美！親和力十足的她笑著向大家揮手、臉頰愛心、飛吻無限放送，瞬間「圈粉雷達」全開，全場粉絲媒體都融化。

（圖／記者楊澍拍攝）





現場氣氛超嗨，而今天化身粉嫩毛絨控的惠利，表示這件外套穿上很溫暖、更認為自己今天很可愛。被問及這樣穿會不會太熱，她則表示為了美麗沒關係，讓所有HYEROOMY（粉絲名）陷入戀愛模式～更驚喜的是，她最後特地用中文告白HYEROOMY：「我愛你！」全場立刻沸騰，尖叫聲差點掀翻微風南山！

（圖／記者楊澍拍攝）

這次不只惠利現身、活動現場更是星光閃耀，台灣演員劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤也盛裝出席。

宋芸樺以品牌標誌性的 Olimpia Jacket 套裝亮相，寬肩直筒剪裁氣勢滿點，再披上同色系Lilia Icon Coat，展現今年剛收穫第四部破億電影女主角的強大氣場。更分享自己是惠利的粉絲，很期待看到本人～

（圖／記者楊澍拍攝）





作品叫好又叫座的男星劉以豪化身暖系男神，穿上品牌經典 101801 Icon Coat，駝色喀什米爾大衣隨步伐飄逸，沒有肩線的剪裁讓他完美詮釋「性別流動的優雅」，帥氣又不失溫度。

（圖／記者楊澍拍攝）





曾獲得金鐘獎迷你劇最佳新人獎肯定的詹子萱，以高訂工藝Atelier Icon Coat 出場，立體結構與垂墜線條完美貼合身形，勾勒出自然垂墜的優雅輪廓。與宋芸樺一樣是惠利小粉絲的她，表示看到本人會很害羞！

（圖／記者楊澍拍攝）

演技備受矚目的林品彤則以 Teddy 短版機車夾克 俏皮登場，搭配短褲活力滿分，讓經典單品瞬間變身青春代表。

（圖／記者楊澍拍攝）





MaxMara微風南山專門店煥新盛大開幕

Max Mara微風南山專門店採用全新店裝概念，設計源自品牌的精緻剪裁與永恆優雅傳承，巧妙融合義式經典優雅與當代設計精神，具體呈現兼容傳統工藝與創新想法的品牌哲學。運用溫暖色調、舒適面料與精緻建築細節，創造尊貴明亮的沉浸式體驗空間，完美映襯品牌對高級品質與現代奢華的極致追求。

（圖／品牌提供）





Max Mara一向以精湛工藝和經典駝色大衣聞名，這回以「THE CAMEL, timeless」為主題，重申品牌的優雅哲學—真正的時尚，永遠不退流行。

（圖／品牌提供）





