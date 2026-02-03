連宮廟都偷！剛出獄半年就接連偷竊38次 男子合併判刑9年

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台中一名吳姓男子出獄剛過半年，就因缺錢，在5個月內於中部地區各處犯案，不只偷竊機車，甚至連宮廟香油錢都遭其毒手，還被抓到毒駕，行徑相當誇張。彰化地方法院近日判決，吳男共犯38件偷竊案和1件毒駕，每案判刑3到10個月不等刑期，合併執行有期徒刑9年。

台中一名吳姓男子出獄剛過半年就犯38件偷竊案和1件毒駕，遭法院判決合併應執行9年有期徒刑。（圖／翻攝 Google Map）

根據判決書指出，吳男曾因竊盜和違反《毒品危害防制條例》合併應入獄執行6年，於2023年執行完畢，但他出獄後不知悔改，接連犯下38起竊盜案件，不只四處竊取騎用他人機車，甚至用工具破壞宮廟功德箱只為偷取香油錢。另外，他也於2024年時被抓到在施用完二級毒品「甲基安非他命後」後騎車上路，因竊盜案遭警方逮捕，並於尿檢時檢測出毒品代謝物超標。

法官審理認為，吳男前科累累，執行完刑期出獄後還不知悔改，犯下多達38件竊盜案和1件毒駕案，考量其犯後態度、犯罪密集度、情節及需矯正的必要性，每案判決3至10月不等刑期，合併應執行9年。本案仍可上訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

