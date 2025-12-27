「連家二公子」入政壇！連勝武參選國民黨中央委員

不只是來投票，連勝武的名字也正式出現在選票上。（圖／東森新聞）





前副總統連戰的二公子連勝武，過去從未踏入政壇，也未曾擔任過國民黨任何黨職，這回卻首度參選國民黨中央委員，未來也不排除進一步挑戰中常委，進入黨內最重要的決策核心。外界因此解讀，連家是否出現世代交棒的意味，對此連勝武親自否認。

國民黨中央委員選舉出現新面孔，他就是連家二公子連勝武。過去從未參與黨政運作，這一次不只是來投票，他的名字也正式出現在選票上。

KMT Studio召集人連勝武：「我這次選舉，因為是第一次參選，其實真的東西南北都搞不清楚，活了50年，第一次有這麼特殊的經驗，我哥哥帶著我，幫我拉票。」

廣告 廣告

這次走到幕前，哥哥，前國民黨副主席連勝文，成了他最重要的請益對象。不過外界關注，連勝武參選是否代表連家世代交棒？

KMT Studio召集人連勝武：「能夠回來貢獻國家、貢獻我們的黨，是我參選的初衷。我們從來沒有什麼所謂的接棒，我哥哥未來在短暫休息之後，也還是有機會，繼續出來為國民黨服務。」

連勝武否認交棒說法，但外界評估，他未來不排除挑戰中常委，加上長期推動兩岸交流，受到黨主席鄭麗文重用，擔任青年部召集人。此時鄭麗文也表態，希望明年上半年能訪問中國，若有與習近平會面安排才會成行，但時點正值2026選舉前夕，也引發關注。

立委柯志恩：「不要動不動就把跟大陸的交流，當作抹紅的前兆，這對和平沒有幫助，我相信鄭主席有這樣的智慧。」

台北市議員張斯綱：「戴紅帽、潑紅漆這種事情，過去十年大家還看得少嗎？」

自家黨主席有意赴中，對選情究竟是加分還是扣分，如何拿捏分寸，勢必成為國民黨內部的重要課題。

更多東森新聞報導

被問2026台中選戰 盧秀燕轉頭看黃健豪：有要報名嗎？

鉛中毒前議長張宏年離世 檢解剖驗屍！兒慟喊：爸爸解脫了

影／雙城論壇今登場 林奕華率120人赴上海！蔣萬安明抵達

