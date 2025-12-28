連家交棒！連勝武當選藍中央委員 連勝文感性發聲

國民黨前副主席連勝文卸任後，過去未踏入黨政系統的連家次子連勝武當選國民黨中央委員，引發外界關注。對此，連勝文今發出聲明，感謝大家對弟弟連勝武的支持。

連勝武當選國民黨中央委員，引發外界關注。（圖/資料照）

國民黨第22屆中央委員27日舉行投票，共選出190名當選名單，其中不分區立委陳菁徽以第一名得票拿下中央委員，而首度參選的連勝武也順利當選中央委員，得票排名第九名。

連勝文感謝國民黨各位黨代表支持弟弟連勝武。（圖/資料照）

對此，連勝文今天（28日）在臉書發出聲明，表示「感謝國民黨各位黨代表賜票予我弟弟連勝武，才能順利當選國民黨中央委員，我在輔選的過程中也遇見許多老戰友，看見大家精神飽滿，我非常高興！期待我們在不同崗位上，繼續為共同的理想與目標奮鬥！謝謝大家」。

據《中時新聞網》26日報導，對於為何參選國民黨中央委員，連勝武表示，近年國際局勢變化大，台海地緣政治風險升溫，民進黨把兩岸帶到兵凶戰危情況，他參選中央委員盼能為國民黨貢獻，宣揚國民黨理念，號召更多青年加入。

