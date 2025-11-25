連家交棒 連勝武選藍中央委員

國民黨前副主席連勝文卸任後，過去未踏入黨政系統的連家次子連勝武25日下午現身中央黨部，登記參選中央委員，連家世代交棒意味濃厚。連勝武表示，近年國際局勢變化大，台海地緣政治風險升溫，民進黨把兩岸帶到兵凶戰危情況，他參選中央委員盼能為國民黨貢獻，宣揚國民黨理念，號召更多青年加入。

連勝武昨赴中央委員登記會場，長期未涉足黨政，也不太出現在鎂光燈下，雖然頭髮已變白，不過氣質也穩重許多；排隊登記時被一些黨員認出來，他抓緊機會拜票，積極尋求支持。

對於此次投入中央委員選舉，連勝武表示，人生前半段都是在忙自己的事、忙家裡的事，2022年他接手兩岸和平發展基金會執行長工作後，推動兩岸各方面交流，感受到這幾年國際局勢很大變化，台海被公認是地緣政治風險最高的地方，大家都希望兩岸和平穩定發展，民進黨卻把國家治理得荒腔走板，帶到兵凶戰危情況下。

連勝武說，他身邊很多朋友對此已看不下去，他也認為時候差不多了，過去幾十年他在外面工作，累積一點資源、能量，希望此時此刻能夠貢獻出來，報效給栽培過他祖父、父親、哥哥的國民黨，期許自己能夠做出小小貢獻。

至於將來是否更進一步競選中常委？連勝武表示，「還在學走路，就不去討論參加賽跑比賽的事」，做事情先一步一步來，目前沒有特別想法，先把中央委員選舉選好，未來希望能夠在外幫國民黨宣揚理念，號召更多年輕朋友加入國民黨，為人民、國家努力。

國民黨中央委員選舉於11月24日至26日上午10時至下午4時領表登記，12月27日投開票，12月30日前公告當選名單，日後再由中央委員選出中常委。