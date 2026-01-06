連家兒媳紫禁城前變裝成皇后！自揭「滿族」血統

娛樂中心／曾詠晞報導

連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點滴。2026年1月1號的新年一到，她隨即發布了一組在北京拍攝的古裝照片，不僅展現出強大的氣場，更意外公開了自己的家族背景。路永佳透露，自己其實擁有滿人血統，外公是正藍旗出身，因此身邊許多親近的朋友從小就叫她「格格」。這次她趁著冬季前往北京，特別穿上近年相當流行的東方風格服裝，站在紫禁城外的紅牆邊彷彿與歷史交會，同時也藉由這次拍攝，分享她從青澀少女蛻變為成熟女性的體悟。

廣告 廣告









連戰二媳婦路永佳古裝照驚豔網友！自曝滿族血統，網友：皇后娘娘吉祥

路永佳身穿粉色古裝站在紫禁城外的紅牆前。（圖／翻攝自路永佳臉書）

這組照片中的路永佳顯得氣定神閒，她坦言自己年輕時也曾想過扮演「格格」的角色，但隨著歲月的累積與人生經歷的增加，現在的狀態讓她意識到自己更適合當下的位置。路永佳寫道「不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的『皇后』。」這番言論展現出她對現階段人生的自信與從容。網友看過照片後也紛紛留言稱讚，認為她的五官非常有滿族特色，古裝扮相更是優雅高貴，甚至有網友驚嘆「根本就劇照嘛！」。

連戰二媳婦路永佳古裝照驚豔網友！自曝滿族血統，網友：皇后娘娘吉祥

路永佳身穿粉色古裝站在紫禁城外的紅牆前，展現優雅高貴的氣質。（圖／翻攝自路永佳臉書）

有趣的是，這組充滿貴氣的照片也引來不少好友與網友在留言區「請安」，或是以「皇后娘娘吉祥」幽默互動，而路永佳則大方自嘲回應：「其實都是跪出來的。」這句話不僅逗笑網友，也讓人感受到她平易近人的一面。這段分享不僅讓大家更了解路永佳的血統故事，也透過充滿智慧的自嘲，讓大家看見這位名門媳婦除了優雅外表以外的真實性格。

原文出處：國民黨大佬兒媳自爆「滿族」血統！紫禁城穿旗服發文「格格⮕皇后」

更多民視新聞報導

張員瑛偷交男朋友？突曬「親臉頰照」網驚喊嚇到了

好萊塢女星瘦過頭遭惡評！凱特貝琴薩揭喪親痛

Lulu、陳漢典富士山婚紗曝光！緊擁依偎吸7萬人朝聖

