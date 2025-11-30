連專家也踩雷！他揭「3大退休陷阱」：錯過後悔一輩子

國際中心／李紹宏報導

當退休後，生活發生巨變，你會怎麼應對？長期替《華爾街日報》撰寫退休規劃專欄的資深記者魯芬納赫（Glenn Ruffenach），在與擔任教師的妻子凱倫（Karen）退休僅4年，凱倫被診斷出罹患阿茲海默症，生活隨即面臨變化。魯芬納赫近日在《華爾街日報》發表文章，以自身經歷深刻反思，整理出3個關於退休規劃「人算不如天算」的沉痛教訓。

阿茲海默症如何讓退休生活從容變失控？

根據《華爾街日報》專欄指出，魯芬納赫坦言，儘管他多年來在專欄中提醒讀者提早規劃財務與生活型態，但妻子的阿茲海默症病情急劇惡化，讓所有原訂計畫必須圍繞著照護需求進行調整。

如今，凱倫從飲食、穿衣到服藥等日常瑣事皆需人協助，且因為「出現妄想」而一度在寒夜中走失，加深了他對照護風險的認識。這段經歷促使他重新檢視多年前雖已討論、卻未落實的關鍵事項。

專家親揭 「居住空間」為何是規劃首要重點？

魯芬納赫反思，首要教訓是「居住空間的縮減」。雖然夫妻倆多年前就認定空巢期不需大房子，且應搬遷至行動較便利的一樓小宅，但他們卻一再拖延執行。如今，在繁重的照護壓力之外，大型房產和庭院的管理成為額外負擔，令他後悔未能及早處理。

其次，他錯估了「時間的充裕性」，許多期待已久的旅行因認為「時間還多」而延後，如今隨著妻子病情加重，執行這些計畫的可能性已微乎其微。

60歲才規劃長照險來得及嗎？

此外，最自責的第三個教訓是「長照險的及早準備」。他接近60歲才開始研究長照險，時間點過晚導致妻子已不符合承保條件。目前所有照護開銷皆須仰賴退休前的積蓄，極大地增加了財務壓力。

魯芬納赫深刻提醒，即使是專業的退休規劃者，也可能在面對人生重大變故時有所疏忽，呼籲大眾務必將「變數」納入考量，及早應對未來可能發生的健康與照護風險。

