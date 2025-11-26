連川普親自拿關稅施壓，這次也沒能「救出好友」！巴西前總統波索納洛入獄，為失敗政變付出27年苦牢代價

巴西最高法院大法官摩拉斯（Alexandre de Moraes）裁定，該國前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），如今所有的法律上訴途徑都已使用過，已無再次挑戰改判的可能，下令這位充滿爭議的前總統必須入獄，為他那以失敗告終的拙劣政變，付出長達27年的監禁刑期代價。

這名極右、民粹主義政治人物，打從確認有最後，因為擔心他有潛逃高風險，因此被法院強制要求、關押在首都巴西利亞的聯邦警察監獄內至今。大法官同時下令，逮捕其他六名罪犯，包含前政府部長和高階軍官，他們都在九月、被以共謀非法維護波索納洛掌權而獲罪。波索納洛兒子、現任聯邦參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在聽聞裁決後，「我們未來還會持續保持警惕，再盡一切可能保護波索納洛的健康與生命安全。堅信上帝，會讓這個黑暗時刻過去。」

這位前總統之所以被重判，根據檢方指出，主要和那個發動政變奪權的祕密計畫有關，判決書提到，政變計畫相當駭人聽聞，波索納洛計畫暗殺、獲勝的總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、副總統阿爾克敏（Geraldo Alckmin），以及大法官摩拉斯等多位重要高層。

儘管該計畫失敗沒有實施，但法院依然認定、因為這個計畫而導致2023年1月8日的暴動。當時有數千名支持者闖入首都巴西利亞，大肆破壞政府大樓，並公然要求發動軍事政變奪回政權。

2020年3月7日美國總統川普與巴西總統波索納洛在海湖莊園共進晚餐。（美聯社）

反對前總統波索納洛的巴西民眾，前往警察總統開香檳慶祝他要入獄服刑。（美聯社）

始終不認為自己有罪的波索納洛，不只千方百計設法脫罪，甚至還想引入外來勢力施壓政府，讓自己的「好友」、現任美國總統川普（Donald Trump）跨海替自己聲援，而川普也真的這麼做，在8月份突然對巴西加徵50%關稅之際，就曾告訴魯拉政府，盡快要求撤銷對波索納洛的起訴，一旦引發雙邊外交危機，但這招似乎不敵現實利益，如今華府和巴西利亞已經達成諸多談判，天價關稅也被陸續撤銷，而波索納洛依舊留在監獄內。

除了引入外來力量，波索納洛還被發現，在住家內破壞電子腳鐐，但在聽證會上卻辯稱，自己當時是因為服藥後、引發「妄想症」（paranoia）才這麼做，而他的兒子還祕密計畫號召支持者，聚集被居家監禁的住處外守夜，藉此阻礙警察的監視。

隨著波索納洛漫長刑期正式開始，也標誌著這位70歲政治領袖以戲劇性方式垮台，讓巴西右翼勢力陷入空窗和低迷，如今最重要的目標，要在明年（2026）總統大選前，找出一位新領導人，才能跟80歲、已誓言要競選第4任期的總統魯拉對抗。

而魯拉領導的左派勞工黨國會議員法利斯（Lindbergh Farias）日前在個人X粉專發文，聲稱這天是巴西民主難忘的一天，「我們見證歷史上第一次、有共和國前總統和將軍，因企圖發動政變而被監禁入獄！」

