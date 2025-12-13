連川普面子也不給？泰總理堅持續派F-16戰機轟炸柬埔寨，「直到我們不再感到威脅」

儘管美國總統川普（Donald Trump）對外聲稱，他再次成功斡旋泰國與柬埔寨，讓兩國長達數星期的邊境衝突，暫時達成停火協議，可沒想到白宮剛剛開心宣布沒多久，現任泰國總理13日上午隨即狠狠打了美國一巴掌，透過社群發文、誓言將繼續戰鬥到威脅消滅為止，同時下令再次派出F-16戰機攻擊重點目標。

《亞洲衛視》報導指出，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在其臉書粉專發文，強硬表示該國將繼續執行軍事行動，「一直到我們、不再感受到對我國領土和人民的傷害與威脅為止！」

這兩個本就存在領土主權糾紛的鄰居，打從12月8日以來，雙邊軍隊沿著長達 817公里的陸地邊境，在多地持續以重型武器交火，這也是自今年7月、那場為期五天的衝突以來，最嚴重的一次交火。綜合兩國統計數據，最新的衝突已經導致至少20人死亡，超過260人受傷。

至於那個川普號稱的停火協議，是他個人分別致電阿努廷和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）後，隨後就對外表示，兩人都已同意「停止所有射擊」。川普此前曾在10月成功調解兩國的長期邊境爭端。

泰國與柬埔寨再次爆發邊界武裝衝突，泰軍出動直升機接送受傷官兵。（美聯社）

泰國與柬埔寨再次爆發邊界武裝衝突，邊界村莊遭火砲炸毀。（美聯社）

但這一次事情並沒有他想像那麼簡單，泰柬兩國領導人在通話後，也分別發出正式聲明，雖然都感謝川普幫助，可兩人都沒有提及任何停火協議，阿努廷更直接否認停火。

停火因為一枚邊境地雷破局？

泰柬究竟為什麼又開戰？此次衝突的爆發點源於一枚地雷，綜合報導指出，一名在邊境巡邏的泰國士兵被地雷炸傷，曼谷方面指控，這些埋設在邊界的地雷，都是柬埔寨新設置的機關，要求柬埔寨政府負責，但洪馬內否認鋪設地雷的控訴，雙方互不相讓之下，讓停火協議就此瓦解。

泰國國防部發言人孔西里少將（Rear Admiral Surasant Kongsiri）在記者會表示，衝突發生在七個邊境省份，指控柬埔寨發射重型武器，迫使泰國必要回擊報復。但柬埔寨新聞單位反控泰國，稱是對方軍隊連夜襲擊邊界橋樑和建築，並利用海軍艦艇發射火砲，才讓他們必須進行反擊。

川普介入踢鐵板，目前看來、似乎只剩下東協介入，才有可能讓泰柬局勢真正降溫緩解。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）表示，馬來西亞將召開一次東協（ASEAN）外長特別會議，來應對這個突發局面，「身為輪值主席國，馬來西亞將盡快召開一次外長特別會議，以評估局勢並支持降級措施，藉此保護平民並幫助恢復地區穩定。」

