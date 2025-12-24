連帶乾妹判賠938萬不服提上訴 割喉乾哥聲請救助免裁判費「16萬裁判費全民埋單」

郭男殺人態度囂張外，其友人竟還紛紛喊話服刑平安。（翻攝自Dcard）

2023年震驚全台的新北國中生割警殺人案，掀起全台譁然，並要求《少年法》修法，全案上訴二審23日宣判凶嫌「乾哥」郭男改判12年、教唆「乾妹」林女11年，讓死者家屬當庭痛哭並痛斥法官「判太輕」。至於民事部分一審判郭、林女及法定代理人應連帶賠償938萬餘元，而郭男與父親提上訴後聲請訴訟救助獲准，換句話說凶嫌16萬裁判費將由全民埋單。

凶嫌郭姓少年與父親提上訴16萬裁判費全民埋單？

全案上訴二審23日宣判凶嫌「乾哥」郭男改判12年、教唆「乾妹」林女11年，讓死者家屬痛批被《少事法》打的遍體麟傷，怒斥全案「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」，指目前判賠938萬，但對方沒有財產，無法強制執行，「我們拿到的，只是一張債權憑證」。

廣告 廣告

民事部分，郭男與父親一審被法院判應與林女法定代理人連帶賠償楊生父母938萬6874元，因不服判決提起上訴，高院裁定應繳納裁判費，經計算上訴第二審裁判費用為16萬7044元。同時郭姓父子聲請訴訟救助，經審查認定符合受扶助標準，高院裁定准許全部扶助，因此法院依法也准予訴訟救助，根據民事訴訟法第110條規定，於訴訟終結前，郭姓父子可暫免繳納裁判費及其他應預納的訴訟費用，此項費用將由國庫墊付，意指郭姓父子可暫時免繳16萬7044元裁判費，其裁判費也將全民埋單。

少年服刑逾1/3後得予假釋如何檢討刑度？

針對該案據《聯合報》報導，律師歐蕙甄坦言發生「北市隨機襲擊事件」後，看到這樣的判決讓人心痛，因這樣手段凶殘的凶殺案，只科以目前法官的刑度，對未來校園暴力的管控影響重大，憂毫無威嚇力的刑度，無法有效遏止校園暴力的再發生，盼司法可以正視家屬與社會的強烈不滿，好好檢討長期以來的輕刑傾向。

另外，曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵也坦言，刑法第271條「殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」，但因郭男、林女都是未滿18歲的少年，依刑法第18條可減刑，法院最輕只要判在5年以上的有期徒刑，給予改過自新的機會，都屬於合法，再依據《少年事件處理法》第81條，少年服刑逾1/3後，得予假釋，因此遭判12年的郭男，服刑滿4年就可聲請假釋，4年後就能出獄；林女判11年，服刑滿3年多就可以聲請出獄。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

國中割頸案判決掀眾怒「乾哥爸媽被肉搜」 全網要求道歉轟：犯後態度多囂張

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴