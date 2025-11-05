連年捐贈醫院設備 旅台鄉親李能緣盼助金門醫療

（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門旅台鄉親李能緣多年來捐贈金門醫院多項醫療設備，今天再捐「全無線尿路動力檢查儀」，盼使金門醫師善用設備協助病人，並免去金門鄉親往返台灣檢查辛苦。

李能緣自民國107年開始捐贈金門醫院醫療設備，過去捐贈包括小兒科、骨科、護理科、泌尿外科等科別共18項醫療設備，此次再捐贈「全無線尿路動力檢查儀」給金門醫院，金門醫院今天舉行捐贈儀式，由金門醫院院長徐德福代表接受。

徐德福致詞表示，此次受贈無線尿路動力檢查儀對金門民眾非常重要，有排尿功能困難病人不用再遠道前往台灣檢查，醫院會善用受贈儀器，提升金門照顧品質，讓民眾不因身處偏鄉而得不到足夠醫療照顧。

李能緣說，金門早年缺乏醫療資源，仍記得40多年前親戚胃出血，當時要照胃鏡還須到台灣做，「我覺得金門若有很好的醫療，鄉親也不需要承擔這些痛苦」，因此有能力後就希望協助金門醫療。

她表示，聽說金門醫院網羅許多人才，「但把人家請來，沒有相關設備讓他們發揮很可惜」；李能緣也說，人這一輩子活的價值在哪裡，不是賺多少錢、花多少錢，而是能幫助多少人，期盼這些設備能幫忙到第一線需要的病人。

金門醫院透過新聞稿表示，「全無線尿路動力檢查儀」讓醫師能了解尿道膀胱機能與排尿型態，提供病患排尿障礙的生理、解剖結構資訊，以利醫師擬訂後續治療方式，此次受贈能讓病患在地接受檢查治療，免去奔波台灣醫院時間、金錢耗費。（編輯：張銘坤）1141105