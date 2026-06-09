連幾公分都能先通報！！代打小強「媒合網站上線」 百名除蟑勇士排隊等接案

天氣悶熱蟑螂出沒，高雄打蟑螂媒合平台爆紅，吸引百名勇士接案。 圖：ChatGPT AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 隨著天氣逐漸悶熱潮濕，各類擾人昆蟲紛紛出籠，其中最令大眾恐懼的莫過於蟑螂。看準這股恐懼帶來的龐大需求，有民眾特別打造出一個媒合平台，專門替害怕除蟲的苦主尋找代打幫手。這項服務雖然目前只開放給高雄市民使用，卻已經吸引上百名打手進駐，更讓全台各地苦無救兵的網友直呼羨慕。

這個名為鄰里互助的系統主打免註冊、免綁定的便利流程，主客雙方只需在現場以現金結清即可。當家中出現不明爬蟲且無人能求救時，委託人便能上網發出求助訊號。綜合網頁畫面顯示，表單設計相當細膩，發案者得詳細交代蟲體尺寸、是否長有翅膀、出沒地帶為客廳或浴廁，甚至連執行死刑的工具(如拖鞋或清潔劑)都能指定，並讓雇主自訂200至300元不等的懸賞金，還可選擇是否外加100元車馬費補貼。

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而在接案端方面，想賺取外快的民眾必須上傳個人頭像並附上簡歷，同時勾選能夠出勤的時段與活動範圍。這些接案者的守備範圍不僅限於消滅害蟲，若雇主有捕捉壁虎、丟棄廢棄物或是代買物品等日常瑣事，同樣能透過該管道發包。根據原文資訊已有11名民眾發出訂單並有120名高手待命，而從最新網頁畫面則能發現，實際求助需求已增至13人，並累積達136位除蟲勇士準備上陣。

由於該系統現階段的服務範圍獨厚南台灣地區，讓許多外縣市的苦主大感扼腕。社群平台上湧現大量哀號聲，不少北部住戶急切詢問有無大安區或中正區的救援名單，甚至有人開出時薪300元的高價，只求南港區能有勇者挺身而出。另外也有桃園與台中的居民敲碗求助，直指家裡出現八隻腳的生物也急需支援，紛紛期盼未來能將這套模式擴展至全台，建立起全國性的打蟲網路。

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