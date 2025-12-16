連店員都不知道 超商點數可折抵帳單 省荷包用法曝

到超商消費可報電話累積點數，一名網友近日到7-ELEVEn繳水費時，想用OPENPOINT點數折抵帳單，讓店員一臉疑惑，操作收銀機後發現真的可行，驚呼「原來點數可以這樣用？」這段過程分享到網路後，引發大量討論，網友也指出，除了水費帳單外，貨到付款的網購商品以及停車費等，也都能使用點數直接折抵。

原PO近日於Threads發文指出，到7-ELEVEn繳水費時，要求使用OPENPOINT點數折抵帳單，店員一臉疑惑，半信半疑地操作收銀系統，結果系統顯示順利完成交易，驚呼「哇，原來點數可以這樣用哦？」他忍不住讚店員反應很可愛。

廣告 廣告

貼文掀起討論，網友也感到驚訝，有知情人表示，除了折抵帳單，貨到付款的網購、水電瓦斯等帳單都能折抵，讚該功能很實用又省錢。

根據7-ELEVEn官網，OPENPOINT點數可用於折抵多種代收項目，包括停車費、水費、電費、瓦斯費，以及綜所稅、牌照稅和雙北地區垃圾袋費用；此外會員在EC取貨付款時，也能使用點數抵扣各電商平台包裹的取貨付款金額或交貨便手續費，但若後續辦理退貨，已使用的點數將不會退回帳戶。

除7-ELEVEn，全家便利商店的「Fami Point」點數也能用於抵扣各類代收費用，涵蓋停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜合所得稅、營業稅，以及水費、電費、瓦斯費、健保費和勞保費，也可用於支付技術士技能檢定費及各項監理規費。

《中時新聞網》實際操作OPENPOINT App，發現使用點數方式簡單，只需下載App登入帳號，在首頁點擊會員條碼後選擇「點數折抵」，即可查看可折抵項目與點數金額，點數可累積消費回饋，並在使用時依規定折抵帳單。

更多中時新聞網報導

艾怡良《整形過後》上圍全露 不捨假胸

孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛

李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲