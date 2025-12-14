連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇

娛樂中心／蔡佩伶報導

李濬榮伸手幫張員瑛擋雨。（圖／翻攝自YouTube＠예능 뭐볼래）

韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》一連兩天在日本舉辦，主持人則由韓國男星李濬榮搭檔「IVE」張員瑛，不過主持到一半時，天空突然飄起小雨，沒想到李濬榮立刻伸手幫忙擋雨，讓網友形容畫面「美到像拍韓劇」。

從曝光的畫面可以看到，李濬榮、張員瑛當天以全白造型亮相，豈料現場突然下起小雨，由於場地位於戶外，因此沒有屋簷遮擋，結果李濬榮立刻高舉手中小卡替張員瑛遮雨，展現紳士的一面。

突如其來的舉動讓張員瑛詫異到伸手摀嘴，網友見狀笑說可能被李濬榮貼心面給融化，如今，相關影片也在網路上瘋傳，不少人都稱讚李濬榮的行為，還喊話要嫁給他。

