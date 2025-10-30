連彩色水餃也暫時停賣了！抗癌少婦改賣「無豬肉」健康餐盒

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中爆發非洲豬瘟，連帶豬隻禁運禁宰延長10天，彰化縣和美鎮34歲抗癌少婦許芷瑜，用彩色水餃創業對抗病魔，堅持用溫體豬肉的她，因為水餃全部賣光了，只好改推「無豬肉」健康餐盒，全數採預訂，完全零浪費。

許芷瑜表示，雖然疫情剛爆發之際，她就去搶買溫體豬肉，可以所包的水餃已經全部賣完，加上禁運禁宰令延長10天，她所賣的水餃就算是蝦仁口味，餡料也有包豬肉，原本想要先休息，後來轉念，不如改賣「無豬肉」的健康餐盒。

她強調，這段期間改賣「無豬肉」健康餐盒，完全採取預訂，因為餐盒一旦賣不完就要當廚餘回收，等於是增加處理廚餘量的負擔，預約多少就做多少，食材也不會浪費。目前就等溫體豬肉回歸，才能再開始包彩色水餃。

抗癌少婦許芷瑜，用彩色水餃創業對抗病魔。(資料照，記者劉曉欣攝)

