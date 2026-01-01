連得過諾貝爾和平獎的都被禁! 以不准37國際救援組織入加薩 聯合國抗議

加薩走廊交火持續，當地居民陸續逃離家鄉避難。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 多個聯合國機構和國際組織 2025 年 12 月 31 日發表聯合聲明，要求以色列撤銷其對國際援助組織在加薩地帶和約旦河西岸活動的禁令。

以色列的新禁令中，甚至包含了曾在 1999 年獲得諾貝爾和平獎的無國界醫生組織。

聲明說，國際援助組織在加薩地帶和約旦河西岸的人道主義行動中發揮著核心作用，每年提供近 10 億美元援助。尤其是在加薩地帶，糧食安全形勢依然嚴峻，禁止國際援助組織的行動可能破壞停火期間取得的有限進展，對易受傷害群體造成嚴重影響。

遭受戰火蹂躪的加薩地區。 圖：翻攝自 騰訊網 劉覽勛鑒

聲明說，人道主義准入不應附帶任何條件或政治考量，這是國際人道主義法規定的法律義務，也是保障人權的基本前提。

共同簽署聲明的聯合國機構和國際組織負責人包括：聯合國分管人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員湯姆·弗萊徹、聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉、聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克、聯合國開發計畫署署長亞歷山大·德克羅、聯合國兒童基金會執行主任凱薩琳·拉塞爾、聯合國副秘書長兼婦女署執行主任巴胡斯、國際移民組織總幹事艾米·波普、世界衛生組織總幹事譚德塞等。

據以色列媒體報導，以政府將從 2026 年 1 月 1 日起禁止 37 家國際援助組織在加薩地帶和約旦河西岸開展活動。以色列稱這些組織未能遵守以政府出臺的「更為嚴格的註冊要求。」

在飢荒和戰火交織的加薩地帶，位於加薩汗尤尼斯以西、由美國與以色列支持的加薩人道主義基金會（GHF）營運的援助物資分發站發生人群擠壓與踩踏事件，造成至少 21人 喪生、數十人受傷。 圖:翻攝自X帳號@InfoR00M