「連心肺復甦時間都沒有」：伊朗醫護形容醫院被死傷抗議者壓垮

伊朗三家醫院的員工向 BBC 表示，他們的設施因大量死傷患者而不堪重負，隨著大規模反政府抗議持續，情況愈發嚴峻。

德黑蘭一家醫院的醫護人員說，年輕人「頭部和心臟都遭到直接射擊」，而首都一家眼科醫院的醫師則指出院方已進入危機模式。

兩名接受 BBC 採訪的醫療人員表示，他們治療的槍傷來自實彈和霰彈。

美國在週五（1月9日）重申，若抗議者遭到殺害，將以軍事行動回應。伊朗則指責美國，稱其將和平抗議變成「暴力的顛覆行為和大規模破壞」。

廣告 廣告

因應最新局勢，美國總統特朗普在社交媒體上發文表示：「伊朗正在追求自由，或許是前所未有的。美國已準備好提供協助！」

警告：本文包含死亡與受傷的血腥描述

抗議活動兩週前始於首都德黑蘭，源於經濟困境。此後已蔓延至伊朗所有省份的逾百座城市和城鎮。據信已有數百名抗議者遭到殺害或受傷，更多人被拘留。BBC 波斯語部已確認 26 名死者身份，其中包括 6 名兒童。

安全部隊成員亦有傷亡，一個人權組織估計死亡人數為 14 人。BBC 波斯語部證實，週五晚間有 70 具遺體被送至拉什特市的普爾西納醫院。由於太平間已滿，遺體被移走。據院方消息人士透露，當局要求死者家屬支付 70 億里亞爾（約合 5,222 英鎊；7,000 美元），才能領回遺體下葬。

BBC 及大多數國際媒體無法在伊朗境內報導，自週四晚間起該國幾乎全面斷網，使得資訊的獲取與查證極為困難。

德黑蘭一名醫院員工形容現場「非常恐怖」，表示傷者眾多，醫護人員甚至沒有時間進行心肺復甦術。」

「大約有 38 人死亡。許多人一抵達急診床位就斷氣……年輕人的頭部和心臟遭到直接射擊。許多人甚至未能送到醫院。」

「遺體數量龐大，太平間空間不足，只能將屍體疊放在一起。太平間滿了之後，他們甚至把屍體堆放在祈禱室裡。」

該醫院員工指出，死者與傷者多為年輕人。

「很多人我根本不敢看，他們只有 20 至 25 歲。」

一名醫師於週五晚間透過 Starlink 衛星連線聯繫 BBC，表示德黑蘭主要的眼科專科中心——法拉比醫院——已進入危機模式，急診服務不堪負荷。

他指出，非緊急收治與手術已全面暫停，醫院召回人員專門處理急診病例。

據悉，伊朗安全部隊在與抗議者對峙時，常使用填滿霰彈的獵槍彈藥筒。

「我親眼看到一名患者眼部中彈」

伊朗中部卡尚市的一名醫師告訴 BBC，許多受傷的抗議者眼部中彈，他在全市各醫院的同事也回報，週五晚間的騷亂期間接收了大量傷患。

週四晚間亦出現類似情況。

德黑蘭一家醫療中心的醫師向 BBC 表示：「傷者與死亡人數非常高。我親眼看到一名患者眼部中彈，子彈從後腦穿出。

大約在午夜時分，醫療中心的門已關閉。一群人破門而入，把一名中槍男子丟進來後便離開。但為時已晚——他在送到醫院前已經死亡，無法搶救。」

BBC 也取得週四來自西南城市設拉子一家醫院醫護人員的影片與語音訊息，該醫護表示，大量傷者被送入院內，但醫院外科醫師人手不足，無法應付湧入的病患。

最新傳出的影像顯示，德黑蘭的抗議者於週五晚間大規模走上街頭，焚燒車輛，並在首都附近的卡拉季縱火焚毀一座政府建築。

伊朗軍方隨後表示，將與安全部隊一同保護公共財產。

此前有報導指出，隨著騷亂蔓延全國，伊朗安全部隊人力已顯不足。

伊朗當局於週五向抗議者發出一系列協調一致的警告，國家安全委員會聲稱將對「持械破壞者」採取「果斷」的法律行動。

伊朗警方堅稱，週五晚間在德黑蘭並無人死亡，但表示有 26 座建築遭縱火，造成嚴重損毀。

一名週四與週五晚間參與德黑蘭抗議的目擊者向 BBC 波斯語電視台透露，伊朗 Z 世代在鼓勵父母及年長者走上街頭參與遊行方面發揮了重要作用，並敦促他們不要害怕。

歐盟主席馮德萊恩週六表示，歐洲支持伊朗的大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」。

聯合國發言人杜加里克週五指出，國際組織對人命損失深感不安。

他說：「世界各地的人都有和平示威的權利，政府有責任保障並確保這一權利受到尊重。」

法國總統馬克龍、英國首相施紀賢爵士以及德國總理梅爾茨週五發表聯合聲明，呼籲伊朗當局「允許言論自由與和平集會，而不必擔心報復」。

伊朗最高領袖哈梅內伊週五在電視講話中態度強硬，表示：「伊斯蘭共和國是由數十萬名光榮人民的鮮血建立的，面對否認這一點的人絕不退縮。」

他稍後在國營電視的談話中重申，政權「不會逃避處理破壞性分子」，並指責這些人「試圖取悅美國總統」。

同時，伊朗最後一位國王的兒子巴列維（1979 年伊斯蘭革命推翻王朝）形容抗議「壯麗」，並呼籲伊朗人於週末繼續行動。

巴列維（Reza Pahlavi）在社交媒體影片中說：「我們的目標不再只是走上街頭，而是準備奪取並控制城市中心。」

身在美國的巴列維還表示，他正準備返回伊朗。

不過，英國前駐伊朗大使賈斯爵士（Sir Simon Gass）在 BBC Radio 4 的《今日》節目中提醒，談論政權更迭時「我們不應過於超前」。

他指出，伊朗境內缺乏有組織的反對派，民眾目前沒有可凝聚的替代領袖。

然而，他也強調，這場抗議是「比以往更廣泛的運動」，而過去的爆發多源於伊朗人因經濟災難「幾乎無法維持生計」。

美國總統特朗普週五重申，若伊朗領導層「開始殺人」，美國將「給予非常嚴厲的打擊」。

他澄清，這並不意味著「派遣地面部隊」。去年，美國曾對伊朗核設施進行空襲。

同時，美國國務院表示，伊朗外長指控華盛頓與以色列煽動抗議，是「荒謬的企圖，意在轉移人們對政權所面臨挑戰的注意力」。

伊朗政治活動人士塔吉‧拉赫馬尼（Taghi Rahmani，曾入獄 14 年，其妻、諾貝爾和平獎得主納爾吉斯‧穆哈瑪迪/Narges Mohammadi於去年 12 月再度被捕）指出，任何持久的改變必須由伊朗人自身推動，而非依靠外部干預。

這場抗議是自 2022 年以來最廣泛的一次。當年因瑪莎‧阿米尼（Mahsa Amini）在被道德警察拘留期間死亡，引發全國性起義。據人權組織統計，超過 550 人被殺，20,000 人遭拘留。

（補充報導：Soroush Negahdari、Mallory Moench、Aleks Phillips）