連戰二媳婦勸別為錢結婚 曝「這種人在豪門的地位會很低」

連戰二媳婦、空姐出身的路永佳2010年和連勝武結婚，育有1子2女，最近她因經營精油品牌，在社群網站上常分享近況，昨(18日)晚上她發影片呼籲女性不要因為錢而結婚，若內心不充實，想的只有錢，這種人在豪門家庭裡地位會很低。

路永佳最近發影片，呼籲大家不要把嫁進豪門當作人生目標，她指出很多人為錢而結婚，只想每天把自己打扮美美的，沒有內涵，這種人在家族裡地位會很低；太渴望物質或太積極想加入豪門生活圈的人其實一眼就看得出來，「再多的名牌，再怎麼裝熟都沒有用，反而令人很討厭」。

路永佳認為讓自己變得富有最可靠的秘訣就是靠自己，她舉例曾在航空公司、電視台、廣告公司工作，結婚後她仍積極進修就讀念台大EMBA，也參加戈壁沙漠馬拉松，並經營自己的品牌，她呼籲要先學會讓內在豐富，才是真正的富人，也會不介意嫁不嫁豪門，因為自己就是真正的豪門。

而先前路永佳也分享自己的教育理念就是多跟孩子聊天，她先前去參加了GD演唱會，問孩子知不知道GD，孩子說自己沒有很喜歡，「他覺得韓國團體把藝人當成了一個賺錢的工具」，她反問想小孩說：「那你有沒有想過這些藝人很有自己的想法，他要有人追隨、他要有了錢，才能夠做想要做的音樂」，這一點孩子就認同了，路永佳建議多在聊天中磨和親子的價值觀，才能在潛移默化中多了解彼此。

