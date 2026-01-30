連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了

連勝武的妻子路永佳曬出「破鞋」照片，畫面相當衝擊。（翻攝clarelu_j3 IG／本刊資料照）

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。

鞋頭整個裂開？ 婚姻日常太真實？

路永佳昨在IG限動曬出一張破損的黑皮鞋照片，可見鞋頭前緣已經嚴重破裂、皮革翻起、邊緣毛邊外露，她把手穿過破洞內，相當有視覺衝擊。路永佳發文：「男生的皮鞋當藍球鞋，我真是醉了。」猜測這雙鞋的主人可能是夫婿連勝武的，讓人不禁聯想到真實的夫妻生活日常。

路永佳曬出男鞋破損的照片，感嘆「真是醉了」。（翻攝clarelu_j3 IG）

路永佳和老公連勝武早前難得同框出席活動。（本刊資料照）

事實上，路永佳和連勝武與妻子路永佳結婚16年，2021年曾爆出婚姻亮紅燈，日前夫妻一同出席新書發表會，被感情現況，路永佳直球回應：「非常好！」

當時路永佳也透露89歲公公連戰的身體狀況，表示：「公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好，一切狀況都不錯，謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情。」

