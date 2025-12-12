連戰二媳婦曬「5克拉巨鑽」！ 陪孩子動手做耶誕樹曝溫馨日常

路永佳陪孩子們動手做耶誕樹，還曬出手上的5克拉巨鑽。（翻攝clarelu_j3 IG）

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。耶誕節將至，她今（12日）在IG分享陪孩子們製作耶誕樹的照片，更曬出手上的5克拉巨鑽，推估市價破千萬元，氣場十足。

5克拉雷迪恩有多大？ 一出手就是千萬等級？

路永佳今在IG限動分享與孩子們、友人聚會的片段，包括餐桌上的點心、甜點，其中一則她曬出鑽戒，寫下：「5克拉雷迪恩」。更托腮自拍，手指上的鑽戒格外吸睛。

路永佳陪孩子們做耶誕樹、耶誕花圈，更曬出手上的5克拉雷迪恩鑽戒。（翻攝clarelu_j3 IG）

路永佳還分享孩子們認真做耶誕樹、耶誕花圈的模樣，可見他們圍坐在圓桌上，桌上放滿葉材、花藝材料，相當有節日氣氛。她發文：「放假了，讓他們製作自己的聖誕花圈及聖誕樹」「我覺得我也蠻開心」。

雷迪恩切割（Radiant cut）是一種結合明亮式與祖母綠式切工的混合切割，外型俐落、火彩表現出色，可切成方形或長方形，常被運用在高克拉數鑽石設計中。路永佳配戴的5克拉雷迪恩鑽戒，市價推估達千萬元等級。

