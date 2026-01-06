連戰二媳婦有滿人血統 從「格格」到皇后自嘲：其實都是跪出來的

路永佳自曝外公是正藍旗出身，有滿人血統。（圖／翻攝自路永佳 臉書）

國民黨前主席連戰次子連勝武的妻子路永佳，近日在臉書分享貼文，曬出自己身穿旗服的照片，並透露其實擁有滿人血統，從小就有「格格」這個綽號。她也感性表示，隨著歲月流逝與心境轉變，如今已找到屬於自己的位置，是「站得住氣場的皇后」。

路永佳在文中提到，身邊熟識的朋友其實都知道她的家族背景，外公是正藍旗出身，因此從小便被暱稱為「格格」。這次趁著冬天到北京走走，恰逢近年東方風格服裝盛行，她也把握機會換上旗服拍照，留下與城市、歷史交會的畫面，整體氛圍相當有韻味。

廣告 廣告

她也分享，由於紫禁城內禁止拍攝，只能選在城牆外圍取景，隔著紅牆留下影像。路永佳坦言，自己曾經也想過詮釋「格格」那樣的角色，但隨著年紀與狀態改變，逐漸意識到現在更適合的位置，其實早已不同，「不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后」，字裡行間流露深刻感觸。

連勝武與路永佳。(本報系資料照)

照片曝光後，立刻吸引大批網友留言大讚，「確實，大學時期都是這樣叫妳～」、「很有格格娘娘的味道呢！」、「真的很適合古裝」、「好有清宮格格的感覺」，甚至有人直接喊「皇后娘娘吉祥」。對此，路永佳也幽默回應，笑說「其實都是跪出來的」，自嘲又親切的態度，也讓粉絲直呼她既有氣質又沒有距離感。

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

湯米李瓊斯34歲愛女驟逝 死因待查

花花拍短影音拿回自主權