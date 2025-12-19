連戰二媳婦突喊「奉勸別把嫁豪門當目標」：為錢結婚很多過不好

政治中心／黃依婷報導

國民黨前主席連戰夫婦去年舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，然而連戰二公子連勝武的另一半路永佳卻不見蹤影，引發外界關注，直到1年後路永佳才也在社群媒體澄清「沒有離婚」，只是當時在為學業努力。近日路永佳發布最新影片，突親口喊「奉勸大家不要把加入豪門當成人生的目標」。

路永佳在IG發布影片，開頭就說「奉勸大家不要把加入豪門當成人生的目標」，路永佳認為，為了錢而結婚的人，很多人生活都沒有過得很好，只是把自己弄得美美的，但是沒有內涵，這樣的人在家裡的地位會很低，太渴望物質、太想要加入這個生活圈，其實一眼就看得出來。

路永佳認為為了錢而結婚的人，很多人生活都沒有過得很好。（圖／翻攝自路永佳IG）

路永佳提到，即便穿再多的名牌，再怎麼裝熟都沒有用，反而令人很討厭，想要變有錢，最可靠的方法就是讓自己變富有，像自己以前在電視台、廣告公司、航空公司都工作過，如今自己創業，還進入台大EMBA進修，也參加戈壁沙漠馬拉松，讓她不禁有感而發，「真正富足的人是不會在乎嫁不嫁入豪門的，內在跟外在一樣豐富，才是真正的富人」。

據了解，過去路永佳就曾在影片談到，嫁進連家這15年來，一言一行經常會被放大檢視，被問到嫁入豪門是否遇到阻礙，她直言：「沒有阻礙是不可能的，我跟先生認識的時候並不知道他的真實家庭狀況」，她也提到連方瑀，「婆婆一開始覺得不要那麼早結婚，爸媽擔心我們會過得很辛苦，我跟先生有討論過可以面對很多人對我們的質疑」。

