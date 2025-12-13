連戰二媳婦豪曬「5克拉鑽戒」 曾公開全身行頭3.6萬

連勝武之妻路永佳，秀出手上的5克拉鑽戒。（黃世麒攝、IG@clarelu_j3）

連戰二公子連勝武和妻子路永佳結婚15年，育有1子2女。隨著聖誕節即將來臨，路永佳陪孩子手作聖誕樹，同時曬出手上的5克拉巨鑽，貴氣十足。

路永佳12日透過限時動態分享與小孩、友人團聚的片段，大家圍著圓桌，動手做聖誕樹，畫面溫馨，她也表示：「放假了，讓他們製作自己的聖誕花圈及聖誕樹」、「我覺得我也蠻開心」。另外，路永佳特寫自己無名指上的5克拉雷迪恩鑽戒，以及PO托下巴自拍，鑽戒又大又亮，相當搶眼。隨後，她補充說明，手上的是人工培育鑽（Lab Grown Diamond）。

廣告 廣告

連勝武之妻路永佳，秀出手上的5克拉鑽戒。（圖/IG@clarelu_j3）

路永佳和孩子、友人一起手作聖誕樹。（圖/IG@clarelu_j3）

雷迪恩鑽石是一種鑽石切工的名稱，外觀通常是方形或長方形，結合圓鑽的亮度和祖母綠鑽的深邃光影，具有高閃耀度與邊角較不易受損的優點。

路永佳近期常在社群分享近況，上月發出一支日常穿搭的短片，計算全身上下的行頭有多少錢。路永佳的精品墨鏡約2萬台幣；衣服是網購，約2、3千元。幾條手鍊中，較值錢的是1萬多塊的翡翠貔貅，以及摯友送她的金元寶手鍊，「無價」。至於腳下的鞋子，則是2年前購入的3千多元NIKE球鞋，全身行頭累計3萬6千元。被問到有沒有貴一點的物品，路永佳笑回：「內在價值最高。」

路永佳緊接著介紹自己的愛車，「陪伴我在華航工作，結了婚之後，我也都是一直開這個車。我很喜歡這台車，因為它體積很小，巷子或是臨停都很方便。」展現實際又念舊的一面。

更多中時新聞網報導

MLB》席瓦伯 爆雙喜

余天罹癌術後沒性生活 歐弟甩肉8公斤

立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書