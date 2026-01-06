連戰媳婦路永佳自曝「有滿人血統」 赴北京穿旗服喊「格格變皇后」

▲ 圖／翻攝路永佳臉書

連戰次子連勝武的妻子路永佳近日透露有滿人血統，因此從小就有個「格格」的稱呼，而她也趁隆冬時節到北京紫禁城穿上旗服拍美照，直呼「不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后」。

路永佳發文表示，其實自己有滿人血統，很多親近的人都知道，外公是正藍旗出身，所以從小她就有個「格格」的小稱呼。近日她到北京挑戰近年很風行的東方風格服裝，但無奈紫禁城內禁止拍攝，所以只能在外圍城牆邊取景，隔著紅牆與歷史交會。

路永佳感慨表示，曾經也想過詮釋「格格」的角色，但歲月與狀態都在提醒她，現在更適合的，是屬於自己的位置，認為自己不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后。

貼文曝光，不少網友也誇讚這身裝扮很適合她，「很有格格娘娘的味道呢！ 新年快樂」、「超美的，氣場十足。皇后娘娘萬福金安，2026新年快樂，順風順水」、「真的很有清宮格格的味道」、「確實有穿越感」、「格格萬福金安 新年快樂」、「雍容華貴，最美皇后娘娘！」、「皇后娘娘萬福金安！整個氣場就是啊！」好友郁方也用個人臉書留言「皇后娘娘吉祥」，路永佳則幽默回應「其實都是跪出來的。」

