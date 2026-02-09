連戰日、台國家隊！日媒封「超VIP級」調整 徐若熙備戰WBC

（體育中心／綜合報導）旅日投手徐若熙持續為世界棒球經典賽（WBC）備戰，日本職棒福岡軟銀鷹隊7日安排他進行春訓第二次牛棚練投。日媒指出，徐若熙不僅有機會在22、23日對上日本武士隊的練習賽登板，隨後還將返台出戰與WBC中華隊的交流賽，短時間內連續面對兩支國家隊，被形容為「超VIP級」的實戰調整行程。

徐若熙7日牛棚共投53球，特別改用經典賽比賽用球進行測試，藉此適應與日職例行賽不同的球感。他在練投中依序測試變速球、曲球與滑球等球路，並搭配觀看過往狀態最佳時期的比賽影片，針對投球動作進行細部修正，為接下來的實戰登板做準備。

日本媒體《日刊體育》賽後訪問軟銀投手統籌教練倉野信次，談及徐若熙是否會在22、23日對戰日本武士隊時登板。倉野信次表示，確實存在讓徐若熙登板的可能性，但仍須視接下來的調整狀況而定。對此，徐若熙本人也表態，若有機會站上投手丘，將全力以赴面對日本國家隊。

除了對戰日本武士隊，軟銀鷹隊也將於26日在台北大巨蛋與WBC中華隊進行交流賽，屆時徐若熙預計將身披軟銀戰袍登板，提前感受國際賽氛圍。他坦言，面對熟悉的台灣球迷多少會感到緊張，但仍希望能以最佳狀態完成任務。

徐若熙是本屆經典賽中華隊30人名單成員之一，目前春訓期間先隨軟銀鷹隊調整，待26日交流賽結束後，將正式與中華隊會合。日媒分析，能在備戰階段連續對上日本與台灣兩支國家隊，對球員而言並不常見，也凸顯球團對其實力與調整節奏的高度重視。

談到經典賽，徐若熙直言，WBC是棒球最高水準的舞台，能與各國頂尖選手交手，是難得的經驗，他也期許自己能在這樣的舞台上留下代表性的表現。

