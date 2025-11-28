連打7天匹克球奪冠軍！ 艾力克斯、李詠嫻「帶金牌睡覺」

艾力克斯（左起）、李詠嫻、賈永婕、王兆杰參加匹克球比賽。（艾迪昇傳播提供）

艾力克斯、李詠嫻夫妻檔近期迷上匹克球運動，日前一同參加第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，為花蓮慈善活動出力。2人笑稱，比賽時只想著「不要丟臉」的念頭，沒想到竟在關鍵時刻成為左右勝負的「全村的希望」。

李詠嫻談起接觸匹克球的原因，表示疫情期間，美國開始興起匹克球，解封後就瘋狂流行，「我看到許多朋友這幾年開始學，就很好奇。匹克球場地像羽球、拍子像乒乓球、打法又有點像網球，球擊中的『叩叩聲』很讓人著迷，尤其打到甜蜜點，會有清脆好聽的聲音，很上癮」。

艾力克斯（左）、李詠嫻夫妻檔成為致勝關鍵。（艾迪昇傳播提供）

她透露，老公艾力克斯一開始對匹克球不感興趣，「因為他都在瘋他的高爾夫球！」她練習四、五個月後才拉著老公嘗試，沒想到艾力克斯一打就上手，「因為他以前打過桌球跟網球，有幾年的經驗，所以他一開始就比我厲害，我以前都沒打過球類運動。」

因緣際會下，李詠嫻與同樣喜歡匹克球的方芳芳交流，夫妻倆便受邀參加明星公益賽，名單中有曾國城、利菁及李明依等好友，還遇到同為夫妻檔的賈永婕與丈夫王兆杰，大家分組比賽，曾國城擔任紅隊隊長、白隊隊長則是方芳芳。

艾力克斯（左）、李詠嫻在賽前積極訓練。（艾迪昇傳播提供）

最令他們開心的，莫過於現場認識許多年輕藝人與新朋友，艾力克斯表示：「我覺得匹克球最大魅力，就是讓不熟的人可以因為運動聚在一起，大家集合起來打球又做公益，是非常棒的一件事。」

艾力克斯分享，他們為了不在公開場合失常，一決定參加公益活動後便聘請教練，展開密集訓練，「最後一個禮拜連續七天上課，早上9點到12點打Open Play，晚上5點上教練課，上完再練一個小時。」李詠嫻笑說，連打五、六天後才覺得自己真的準備好了。

當天整場比賽最緊張的，是由艾力克斯與李詠嫻組成的紅隊，在最後關鍵 PK賽中迎戰白隊的賈永婕夫妻檔，艾力克斯回想那時賽況：「第一場我們贏 11：1，所以大家覺得第二場應該也會贏，沒想到後來情勢逆轉，最大差距落後到3：8。」但夫妻倆沒有放棄，慢慢追到10：10。

由於另外兩場比賽已結束，所有觀眾與媒體都湧到他們所在的場地，他笑說：「曾國城拿麥克風當播報，紅隊的人一直喊『全村的希望』，白隊也在旁邊加油，真的就像『紅白大對抗』。」

關鍵一球由李詠嫻發球，自認打的有點歪的她一發球就擔心不知道會不會出界。當下所有人愣住看向裁判，直到裁判比出「in」，紅隊立即衝入場內慶祝，氣氛沸騰。艾力克斯開心直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，還真的拿下來了。當天晚上睡覺時，我們還帶著金牌睡。」

