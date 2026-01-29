連拿艾美獎破紀錄的神劇回歸 《泰德拉索》第4季改教女子踢足球

傑森蘇西戴斯飾演教練泰德（左），漢娜衛丁漢飾演足球隊老闆芮貝卡（右），再度展開全新的合作與挑戰。（Apple TV提供）

光是前2季就累積拿下11座艾美獎，締造蟬聯2屆最佳喜劇影集的空前紀錄，Apple TV的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）播映前3季後就正式落幕。不過無論觀眾還是投資人，都希望能再繼續拍下去，而以本劇獲得艾美獎、金球獎和美國演員工會獎最佳喜劇男主角獎的傑森蘇西戴斯（Jason Sudeikis）去年也同意再拍第4季，但卻是全新的場景設定，這回他改教女子足球了。

一開始泰德拉索這個來自美國的足球教練，是傑森蘇西戴斯在NBC Sports節目上所飾演的搞笑人物，目的是在跟體育主播針對當天的體育新聞，一起抬槓、說笑、但是表現出來有點天真、樂觀，卻又不輕易放棄的精神，很快就獲得大家喜愛。當時跟他交往的女星奧莉維亞魏爾德（Olivia Wilde），就鼓勵傑森應該把這個人物發展成獨立影集，應該會很有意思，因此《泰德拉索：錯棚教練趣事多》就在2020年誕生了。

教練泰德拉索這次改當女子足球教練，局面也截然不同。（Apple TV提供）

當時世界處於疫情中，大家都感到無比沮喪，但是泰德教練的那種樂觀與天真，為了餬口從美國跑去英國當足球教練，即使各種水土不服也不願意放棄的精神，堪稱充滿了正能量，讓許多觀眾都被打動，就此爆紅。不過傑森蘇西戴斯卻很堅持，他規劃中應該是3季就下台一鞠躬，他認為這正好是展現泰德完整的角色成長過程。

不過到了去年，他終於改變主意，決定可以再拍第4季，表示要給泰德教練新的挑戰與目標，就不會在原本的設定中一直打轉與重複。因此第4季讓他受邀重返英國，擔任足球教練，但這回是當上女子足球隊的教練。至於前3季的班底演員，像是布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）、漢娜衛丁漢（Hannah Waddingham）、布蘭登杭特（Brendan Hunt），也都再次粉墨登場，飾演觀眾最熟悉的人物。這一次，泰德與他的團隊，要學習全新的方式跳躍，以便抓住那些從沒想過的機會。

