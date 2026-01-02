連掃7車怎麼撞的！台南成大醫院旁「一路撞不停」畫面曝光 7旬翁慘了

記者林昱孜／台南報導

台南成大醫院附近發生一起離譜車禍，現場一共7車遭撞毀損。（圖／民眾提供）

到底怎麼開的？台南市小東路今（2）日下午2時許發生一起離譜車禍，陳姓老翁駕駛自小客車，突然推撞前方車輛，肇事後並未立刻煞停，還一路往前開，整起事故一共波及7輛車，警方獲報趕往現場處理，幸陳翁僅輕微扭傷，驚嚇後回神將面臨賠償，詳細事故原因仍待警方釐清。

陳姓老翁一路撞7車，離譜畫面曝光。（圖／民眾提供）

陳姓老翁一路推撞，前方駕駛緊急打偏方向盤，避免撞到前方大車。（圖／民眾提供）

離譜畫面曝光，70多歲陳姓老翁開車行經小東路，突然加速衝撞前車，前車駕駛機警將方向盤往左打，才未撞上前方貨車。只是陳翁似乎沒有要停下的意思，彷彿在大馬路上玩起「推推樂」，前車因此失控撞上分隔島，陳翁座車仍一路往前衝。

陳姓老翁開車一路撞，整起事故一共波及7輛車。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在2日下午2時許，陳翁開車經過成大醫院附近，沿著小東路一路開一路撞，總共波及7輛車，現場一片混亂，首當其衝的前車，車頭、車身、車尾全因撞擊毀損，陳翁座車引擎蓋整個掀起，警方獲報趕抵現場，幸僅陳翁輕微扭傷，詳細車禍原因仍待警方進一步調查釐清。

陳姓老翁開車一路撞，整起事故一共波及7輛車。（圖／民眾提供）

