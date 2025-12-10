連接家庭與社區的橋樑 義大利料理獲列非物質文化遺產

聯合國教科文組織(UNESCO)今天(10日)將「義式料理」列入非物質文化遺產。不少產業團體認為，這項認可將有助於促進當地的觀光發展。

路透社報導，第20屆聯合國非物質文化遺產(ICH)會議正在印度首都德里舉行。除了義式料理之外，印度的排燈節(Diwali)和冰島的泳池文化也獲列入非物質文化遺產名錄。

義大利政府表示，義式料理是當地一項將家庭和社區串連在一起的社會儀式。從倫巴底(Lombardy)的燉小牛膝到普利亞(Puglia)的貓耳麵，每個地區都有各自的美食特色，形成一幅「地方多樣性的馬賽克拼貼」。

產業團體預估，獲得聯合國教科文組織認可將有助提升義大利未來兩年增加8%的觀光收入。根據跨國會計師事務所德勤(Deloitte)統計，2024年義大利餐飲業的全球營業額達到2510億歐元(約2930億美元)，佔全球市場的19%，然而海外仿冒品每年給義大利造成約1200億歐元的經濟損失。

位於羅馬、已傳承四代的傳統餐廳「Da Sabatino」老闆潘塔隆(Luigina Pantalone)表示，「正宗的義式料理需要受到保護」，獲得認可讓他們這些餐飲業者深感驕傲。