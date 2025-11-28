連撞路邊3車、波及後方騎士 駕駛棄車徒步逃逸

肇事車輛。（圖／東森新聞）





台南永康區小北路旁，今（28日）清晨5點多傳出巨響，一名駕駛開車撞上路邊3部車，後方騎士閃避不及追撞還受傷。沒想到闖禍的駕駛撞車後，一度踩倒車燈想開車跑，但因為車子開不了，他棄車徒步逃逸。目前警方正全力追查中，要釐清他是酒駕、毒駕還是無照駕駛。

黑色轎車高速撞擊停在路邊的白車，肇事後黑車沒停下來，繼續往前撞前面2車，連路邊餐飲設備都遭殃。因為撞擊力道過大，車子當場打橫，後方機車閃避不及撞了上去，騎士立刻爬起來，人疑似不太舒服，坐在分隔島上。

目擊民眾vs.記者：「駕駛一開始的時候硬要催油門，類似硬要跑的樣子，（騎士現在坐在那邊，顧著駕駛對嗎？）沒有啦，他可能是人不舒服的樣子。」

闖禍了，肇事駕駛一度踩倒車，倒車燈還亮著，但車子已經開不了。不久穿著黑衣的駕駛開車門下車後，竟然徒步逃逸。

目擊民眾：「這個我叫他跑的，接下來他開門，沒多久他又進去還拿東西出來。」

過程全被對面目擊民眾拍下，肇事駕駛最後步行右轉進巷子，消失在民眾視線裡。

目擊民眾：「現在他走來這裡變成右轉了。」

車禍發生在28號清晨5點多，永康區小北路上。一早來到事發現場，吊車正在吊起肇事車，肇事轎車車頭撞爛，安全氣囊爆開還有血跡，駕駛疑負傷逃跑。而被撞的白色轎車左後車身也很慘，車主說他車停家門口也有事，這一撞恐怕得報廢了。

受害車主：「先撞到這裡，就噴到中間那邊去，就撞到我們隔壁那邊，他撞完之後他就走了啦。」

記者vs.目擊民眾：「應該是酒駕啦，打倒車燈要後退，車能動不能走，不能開之後，他就下來跑往那邊過去，有一台白色賓士車在追他。（他是走路落跑？）對。」

駕駛為何棄車落跑，是毒駕、酒駕還是無照駕駛釀禍，警方正全力追查肇事駕駛到案，釐清真相外，也要給被害車主一個交代。

