彰化發生一起嚴重車禍，64歲高姓女騎士在返回工作崗位途中，遭肇事車輛連撞三輛機車並輾過身亡！肇事者棄車逃逸，警方在社頭一處住家附近的產業道路上發現被丟棄的車輛。車主供稱當天將車借給朋友，沒想到會釀成悲劇。據了解，高姓女騎士平日在會計事務所上班，也經常到廟裡服務，沒想到竟在無辜等紅燈時慘遭撞死。員林地藏庵主委張謹添痛批肇事者行為可惡，警方目前正在全力追查肇事駕駛下落！

「連撞3車」輾女會計奪命 警查獲肇事車 遭棄置偏僻道路。(圖／民眾提供)

追蹤這名可惡肇逃駕駛，事發時附近機車行老闆，狂奔出去想記下車牌，但對方甚至毫不猶豫加速逃逸，警方找到車主，但否認肇事，因為當天車是借給一名朋友，而車輛也找到了，被棄置在嫌犯住家附近的產業道路，人還在追查中。

這起嚴重車禍造成無辜的高姓女騎士喪生。據了解，這名64歲的女性平日在會計事務所上班，也經常到廟裡服務。事發當天正值中午休息時間，她與丈夫共進午餐後，正要返回工作崗位，卻在途中遭遇不測。

女會計休息返工遇劫 肇逃犯連撞害死。(圖／民眾提供)

車禍發生時，附近機車行的熱心老闆目睹肇事車輛通過，立即奔跑追趕，希望能記下車牌號碼。同時，機車行老闆的母親也在現場協助，一直到救護車抵達時還幫忙指揮交通。

員林地藏庵主委張謹添表示，高姓女騎士在停紅燈時無辜被撞死，肇事車輛連撞三輛機車並輾過她後逃逸，行為實在可惡。

女休息返工途遇劫 肇逃犯連撞３車釀死亡。(圖／民眾提供)

員林警分局副分局長許秀枝表示，警方已循線找到肇事車輛的車主。然而，車主聲稱當天將車借給朋友使用，沒想到會發生這樣的事故，而且車輛也沒有歸還。原來肇事者在事故後就已棄車逃逸。

警方後來在社頭一處住家附近的產業道路上發現被丟棄的肇事車輛。據了解，這名借車的友人在造成嚴重事故後已經失聯，警方目前仍在全力追查中。

