連擲5聖筊！台中工學福德祠土地公喜迎土地婆 背後藏救人故事

台中南區工學里「工學福德祠」土地公(右)今天迎娶土地婆(左)。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中南區工學里「工學福德祠」3年前曾遭逢祝融，在勤工消防分隊搶救下將傷害降至最低。一名信徒去年意外從3樓摔下，卻幸運逃過死劫，事後認為是土地公救他一命，前來答謝時擲筊詢問，土地公卻連給5個聖筊，表示自己想娶老婆。廟方得知積極籌畫，今天遵循古禮舉行盛大的迎娶儀式，還特別停駕勤工消防分隊致贈喜餅，表達對於消防隊員當時救災的感謝。

「工學福德祠」總幹事黃元澈表示，「工學福德祠」20多年前分里時成立，卻在2023年6月發生火災，所幸消防人員迅速趕來滅火，才將傷害降至最低，地方居民對此相當感謝，事後並將土地公廟搬到工學北路、工學市場對面。

廣告

黃元澈表示，去年一位信徒家中整修，卻意外從3樓摔至地面，但幸運逃過死劫，養傷住院期間滑手機，卻一直滑到工學福德祠土地公的照片，心想應該是土地公救了他。出院後特別到廟裡答謝土地公，原本想在土地公廟重建時贊助建材，但擲筊時都沒結果，後來心想土地公是不是想找人做伴？沒想到擲筊詢問，卻連續擲出5個聖筊，廟方得知後積極籌畫，這名信徒也捐贈一塊原木雕刻土地婆金身。

土地公、土地婆挑選良辰吉時今天舉行迎娶婚禮，廟方出動8人大轎，還準備12大禮，由媒人婆一路說好話，前往樹德福德祠迎娶，迎娶隊伍回到工學福德祠後，除安排小朋友遵照「捧柑請土地婆下轎」的習俗，還有立委何欣純擔任「好運婆」，陳雅惠議員也將土地婆請上神桌，吸引數百位信徒到場分享土地公、土地婆的喜悅，現場熱鬧滾滾。

土地公今天迎娶土地婆，吸引數百位信徒到場分享喜悅。(記者陳建志攝)

