連擲5聖筊 彰化海牛節6／7登場
彰化縣政府21日在彰化縣芳苑鄉普天宮舉辦擲筊祈福儀式，突有鴿子飛入廟內，彰化縣長王惠美隨即連擲5個聖筊，擇定6月7日（農曆4月22日）舉辦2026國際海牛文化節。王惠美說，歡迎全國鄉親屆時到芳苑感受獨特的海牛文化。
這場莊嚴隆重的國際海牛節擲筊祈福由王惠美帶領農業處長郭至善、新聞處副處長賴如雅等人，與立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、芳苑鄉代表會主席陳禮模及彰化區漁會總幹事陳威谷一同參拜媽祖，隨後擲筊擇日。
廟方宣布擲筊日期6月7日（農曆4月22日）時，突然有鴿子飛入宮內，停在媽祖聖座前的元辰燈，隨後王惠美接連擲出5個聖筊，擇定該日期舉辦2026國際海牛文化節活動。廟方說，該宮時常有鳥類飛入飛出，他們見怪不怪。
王惠美指出，感謝海牛學校校長魏清水努力推動海牛文化，魏校長辭世後，縣府有責任繼續推廣海。近年來縣府持續努力下，現有10頭海牛，未來會用系統方式來繁殖與訓練，讓遊客可以體驗海牛在潮間帶上漫步。
郭至善說，並不是所有的黃牛都適合當作海牛，除了牛必須不怕人，且親人，也要有辦法訓練，有的牛天生較暴衝，不易訓練，該處會透過農業部的黃牛計畫，爭取相關的經費及訓練技術。
芳苑鄉海牛文化於2020年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，一年一度國際海牛文化節今年活動邁入第8年。謝衣鳯表示，歡迎大家來芳苑吃好吃的、玩好玩的。林保玲說，國際海牛文化節是全台唯一的海牛文化，歡迎鄉親多到芳苑走春。
