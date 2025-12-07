連收罰單情緒失控！台南女警執勤遭斧頭攻擊 嫌犯動機曝光

台南市昨（6）日晚間，一名女警執行違規停車取締時，遭男子持斧頭攻擊受傷。（翻攝畫面）

台南市昨（6）日晚間，一名黃姓女警在北區崇德12街與崇德路口執行違規停車取締時，遭40多歲陳姓男子持斧頭攻擊受傷。女警經送醫後無生命危險，嫌犯當場被壓制，後續依殺人未遂及妨害公務現行犯移送台南地檢署偵辦。據了解，陳男疑似因1個月同一地點連續收到2張罰單，情緒一時爆發才會動手。

警方指出，案發時間約在晚間20時35分，黃姓女警與同事於現場執行取締勤務時，發現一輛小客車違規停在禁止臨停區域，依法開立罰單。不料，女警準備離開時，車主陳男返回現場，情緒突然失控，拿出車內的斧頭砍傷女警，隨行警員立即上前制伏嫌犯並通報救護車將女警送醫。

根據初步調查，陳男近1個月內在同一地點連續收到2張違規停車罰單，疑因此長期累積不滿。據陳男友人透露，陳男因喜歡露營車上長期放置野營使用的斧頭，聲稱昨晚只是外出購買晚餐，返車時發現又遭開單，情緒一時爆發才動手。不過警方並未排除嫌犯是否預先攜帶凶器或另有壓力因素。

警方強調，對於不服裁罰的民眾，皆可依行政程序提出申訴，但任何暴力行為都屬嚴重違法，台南市長黃偉哲也在昨日深夜發文表示「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」

