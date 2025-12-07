連收3紅單！違停男暴怒持斧頭狂砍 女警穿防彈背心救命

台南一名林姓男子因一個月內連續收到三張違停紅單，情緒暴走，持斧頭攻擊執法女警。（圖／TVBS）

台南東區日前發生一起震驚社會的砍警案件。一名林姓男子因一個月內連續收到三張違停紅單，情緒失控持斧頭攻擊執法女警。事件發生在台南東區崇德路，當時該男子為了買晚餐而違規停車，被開立罰單後竟從車內拿出露營斧頭，朝女警肩膀及背部狂砍數下。幸運的是，女警身穿防彈背心，成功阻擋大部分攻擊，雖然行走緩慢但仍能自行上救護車。目前嫌犯已被依殺人未遂及妨礙公務罪嫌移送檢方聲押。

台南一名林姓男子因一個月內連續收到三張違停紅單，情緒暴走，持斧頭攻擊執法女警。（圖／TVBS）

案發當時，兩名員警正在路邊執行違停取締勤務。林姓男子表面上看似配合執法，但在接到罰單後，突然從車內取出一把露營用斧頭，朝女警頸部連續揮砍。一旁的員警見狀立即上前將男子壓制在地，隨後大批支援警力和救護車迅速趕到現場。目擊民眾表示，現場共有七輛警車到場，起初以為是酒駕取締行動，後來才發現是更為嚴重的暴力攻警事件。

台南一名林姓男子因一個月內連續收到三張違停紅單，情緒暴走，持斧頭攻擊執法女警，砍傷女警肩膀、背部。（圖／TVBS）

第一分局分局長章振國表示，當時員警依法對違停且未熄火的自小客車進行舉發，駕駛返回現場後收到標示單，未料員警準備離去時，該駕駛突然持器械攻擊女警背部。據了解，林姓嫌犯疑似因一個月內連續收到兩張違停罰單，這次收到第三張後情緒爆發，做出過激行為。

這把成為凶器的露營斧頭，據悉是因為嫌犯平常有露營習慣而放在車內。令人匪夷所思的是，這原本用於戶外活動的工具，竟被用來攻擊執法人員。目前林姓男子已被依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送地檢署，並遭檢方聲請羈押。這起事件再次引發社會對執法人員安全問題的關注，也警示民眾應理性面對交通執法。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

