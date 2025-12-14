連收6封「台積電屎缺」邀約仍想等更好的！ 成大電機碩士嘆：想去竹科

台積電。（示意圖／報系資料照）

近日一名畢業於成大電機碩班的網友分享，自己的理想是到竹科上班，因此接連收到「護國神山」台積電嘉義、南科及高雄廠的面試邀約後，仍因期待更好的機會而多次拒絕，卻也導致求職陷入窘境，讓他無奈感嘆「早知道南科的時候就該接受面試了！」

這名網友在Dcard科技版發文表示，他從成大碩班畢業，原先鎖定要到竹科發展，後續即便收到台積電嘉義廠設備工程師的面試邀約，也想著「等好一點的」而婉拒，沒想到他連續收到4封新邀約，包括南科廠及高雄廠，依舊是設備工程師，「再次拒絕後，約1個多月都沒有任何面邀！」

廣告 廣告

原PO說到，近期他更新履歷，結果第6封面邀還是高雄廠設備工程師，讓他崩潰直呼，「結果還是來設備，然後還越收越屎，早知道南科的時候就該接受面試了」、「反正錢都一樣多就好了，希望會收我，我會好好奉獻我的身軀賣命賺錢的」。

此外，原PO也好奇詢問，「話說是不是成大的就比較不會收到竹科的了？比較想去竹科。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「笑死跟我一樣」、「最近也都收到蝕刻設備」、「不是你不夠優秀，是現況這個pool比你優秀的人更多，排序下來你就落在這個區間，你要極端值可以跨其它職缺機率就很渺茫」、「珍惜這些面邀

我現在連台積設備都沒有」、「老哥，我跟你一樣，這些也有領，堅持住」、「現在這麼凍，有收到就很好了吧，別挑了」、「成大電機去蝕刻設備太可惜了」。

也有人指出，「跟你講，就算你錄取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義扔，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」、「現在四大碩班太多，應該都看大學部發面邀順序了吧」、「一日設備，終身設備，不要不信」、「拿一樣的錢在高雄生活比較舒服吧」、「去高雄廠吧，順便體驗新蓋好的台積電」。

還有人直言，本來就新廠才會找人，且新廠幾乎都在南部，況且有許多「神山人」都想調竹科，竹科又以RD或類RD為主，「你以為只有你不想當設備又想在竹科，其實8成人都是！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

火燒樓她先拋狗！ 女子冒險救毛孩獲封「真英雄」

17歲少年長青春痘自行買藥治療 皮膚好了「乳房Cup也升級」

醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤