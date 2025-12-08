連文彬辭世 石崇良感念行醫「靠心」金句

（中央社記者陳婕翎台北8日電）台大心臟權威連文彬辭世，享壽99歲。衛生福利部長石崇良今天回憶，在住院醫師時期，深受連文彬的啟發，尤其「有時候是要靠心，不是靠眼」的金句，影響了他的急診行醫路。

長期投入心臟領域研究、曾任前總統李登輝醫療小組召集人的醫療奉獻獎得主連文彬6日辭世。石崇良今天出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會，會前接受媒體聯訪表示，昨天收到連文彬醫療團隊成員轉知此事，他感到非常遺憾。

石崇良回憶，當年還是台大醫院住院醫師時，在工作中得到連文彬的指導；連文彬學術成就非常高，是台灣心臟科領域開創者之一，1958年完成台大醫院第一例永久性心律調節器植入手術，這是台灣首次執行此類手術。

他提到，連文彬也是心臟電生理檢查（EPS）的創始者，許多國內知名心臟科專家都曾受其指導；雖然自己成了「急診人」，並未走上心臟科道路，但仍深受連文彬的指導影響。他並說，連文彬是學問淵博、風趣幽默的人，常讓人覺得是「冷面笑匠」。

石崇良還分享一段與連文彬的難忘經歷。當時還是住院醫師的他，負責為1名邦交國貴賓在台大醫院進行體檢，且需要量血壓、抽血，他相當緊張，加上邦交國貴賓膚色黝黑，擔心會找不到血管，他的焦慮被連文彬一眼察覺。

石崇良說，許久未出手的連文彬接下了針筒，儘管年事已高，卻依然快狠準地完成抽血，令石崇良十分欽佩。連文彬當時還對他說了一句話「有時候是要靠心，不是靠眼」，這個金句也成了石崇良日後行醫的圭臬。（編輯：吳素柔）1141208