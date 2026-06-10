連日下雨先別買4種水果！老闆吐實情：必須馬上吃完
近日受到西南風跟鋒面影響，全台多處地方出現雨勢，有水果商家指出，下雨期間有幾種水果最好先別買，即便買了也要盡快吃完，以免放沒幾天就出現過熟、發酵等情況。
「真青翠鮮果店」在臉書粉專發文表示，最近常常下雨，下雨天之後什麼水果是比較不適合買的，第一種是瓜類的水果，像這種瓜類的水果，很容易會水傷，外表是看不出來的，但切開之後裡面會有變化，要快點吃。
第二種是鳳梨，該水果切開當天就要馬上吃掉，不然很容易馬上發酵，變得沒辦法吃；第三種是木瓜，因為它非常怕水，只要碰到水表皮就會發霉，導致還沒有吃就壞掉了。
最後一種是哈密瓜，只要下雨天過後，就會從頭或屁股的地方開始一點一點潰爛，而且它的爛是今天買回去沒事，但過了兩、三天就會出事情了。
他最後補充，下雨天之後要避免上述水果，但也不用隔太久，隔個兩、三天就可以買了；但在下雨天的時候也有一個好處，就是水果都會變得比較便宜，「如果要趁現在撿便宜，多吃一點水果，其實也可以在這個時間買，但一定要馬上吃完，不然真的很容易壞掉」。
根據「農業知識入口網」解釋，所謂「水傷」是指台灣發生強降雨，使農田與農作物浸水，造成多種作物因而出現生長不良或是果實腐爛的問題的俗稱。至於西瓜水傷怎麼判斷，過去有農友分享，首先是果皮有時會出現類似水浸狀斑塊，甚至裂果；接著輕拍無聲即水分過多抑或過熟：最後是產地大雨後即使無水傷，果實甜度一定也較低，也常出現搶收的果實，因此試吃後再購買比較理想。
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