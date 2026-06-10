連日下雨台東水稻倒伏 專家籲排乾積水

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東水稻因連續下雨出現倒伏，台東區農業改良場提醒農民，若田間有倒伏現象，應盡速排乾積水；由於不穩定的氣候恐持續至6月中旬，呼籲農友做好各項農作物防範措施。

台東縱谷鹿野鄉、關山鎮、池上鄉水稻進入收割期，稻穗飽滿，但這幾天持續下雨，水稻已出現倒伏現象。

農業部台東區農業改良場今天透過新聞稿表示，根據交通部中央氣象署最新資料顯示，受滯留鋒面及西南風影響，不穩定氣候型態會維持到6月中旬；呼籲農民密切注意氣象預報，加強排水與田間防護等防汛措施，以減少作物損失。

廣告 廣告

台東區農業改良場表示，台東水稻正值穀粒充實期及收穫階段，豪雨來臨前，應加強田間溝渠疏通工作，避免田間積水，若田間有倒伏現象發生，應盡速排乾積水；若未達收穫適期，建議以2至3株捆成1束避免泡水，以減少穗上發芽的損害。

此外，已達收穫的水稻，應在豪雨後積極收割，避免發芽；因轄區水稻多已接近收穫階段，豪雨後不應再施藥，避免發生農藥殘留。

台東區農業改良場也說，番荔枝（釋迦）目前為開花期至中小果期，雨後天晴，應加強人工授粉次數，且需注意炭疽病防治。柑桔類正值中小果期，大雨過後，務必注意細菌性潰瘍病防治。酪梨多為中小果期，可先行套袋保護果實。

芒果則正值大果期至採收期，若已近成熟，可先行採果，以確保收成。其餘果樹若已至成熟期，也應盡早採收，並加強雨後的病害防治工作。（編輯：吳素柔）1150610