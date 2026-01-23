連日低溫冷颼颼 台北動物園熱帶動物保暖有一套

〔記者甘孟霖／台北報導〕連日低溫伴隨水氣，讓北部天氣陰雨濕冷，對台北市立動物園穿山甲館內的熱帶動物們來說可不那麼習慣，還好保育員們早已準備好禦寒措施，以巢箱、保溫燈、暖氣為館內的小型哺乳動物和陸龜們保暖；熱帶魚類的大水池則以加溫系統維持穩定溫度，加溫的水體和冷空氣的溫差，讓水池瀑布在低溫中飄起裊裊白霧，走進穿山甲館裡彷彿置身溫泉區。

台北動物園穿山甲館(熱帶雨林室內館)以熱帶河川和森林生態系展現雨林的縮影，民眾可以在館內體驗雨林地面層、灌木層延伸到樹冠層的景象，以及動物們在步道四周攀爬跳躍的驚喜。為了幫助這些來自熱帶地區的動物度過冬天，保育員提供各種禦寒措施。參觀步道旁可以看到的小木箱就是二趾樹獺或棉頭絹猴的巢箱，內部設置保溫燈，當樹獺需要取暖的時候，就會像顆大毛球一樣掛在巢箱，如果找不到樹獺的身影，不妨多注意看看牠們是不是窩在某個感覺溫暖的角落休息。

今年，保育員在穿山甲館出口處栗喉蜂虎喜歡停棲的位置，為牠們加裝陶瓷保溫燈，可以看到因低溫讓羽毛蓬鬆起來的蜂虎們排排站地取暖。在森林底部活動的紅腿陸龜、黃腿陸龜、緬甸星龜是仰賴外界溫度調節體溫的爬蟲類，保育員同樣準備了設置保溫燈的巢箱，還有「門簾」留住室內暖空氣讓陸龜們保暖。

穿山甲館夜行區住著小懶猴、阿氏夜猴等樹棲的夜行靈長類，保育員透過暖氣將室溫維持在舒適的22度，讓小型動物們不至於著涼。照養多種熱帶淡水魚類的大水池，以加溫系統保持26至28度的水溫，魚群才得以自在悠游。每當寒流報到，大水池瀑布激起的水花還會因溫差而飄起陣陣白霧，增添幾分夢幻的氛圍。

