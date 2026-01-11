連日低溫急診暴增 醫籲防高血壓及消化道出血

〔記者湯世名／彰化報導〕連日低溫來襲，醫院急診病患量明顯增加，彰化基督教醫院急診主任邱俊杰指出，這幾天醫院急診的病患，主要集中高血壓族群及其併發症患者，包括單純的高血壓患者，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風；消化道出血患者也有明顯增加。心血管疾病年長患者，早上起床時，若突然起身，容易誘發心血管疾病發作，民眾在天冷時，應注意健康控制與生活習慣，尤其是血壓的控制與量測。

邱俊杰說，冬天因天氣寒冷，許多人可能為了進補，吃到一些高油、高鹽的食物，以及高刺激性的食物。這類飲食不僅會造成消化道的不適，也會導致血壓的偏高，是冬季控制血壓的重要面向。

另外還有長者「慢起」原則，針對年長且有心血管疾病的患者，早上起床時需要學習慢慢地起來，邱俊杰建議可以在床上賴床15到20分鐘，然後再慢慢地起身，以避免突然起床時，容易誘發心血管疾病發作。

他說，民眾如果出現頭暈，或是出現呼吸困難、胸口不適的症狀，建議要儘早就醫，以免發生嚴重併發症，造成不良後果。

雖然這段期間病人很多，急診經常處於滿床狀態，但醫院方面會積極且精準地調配床位，目的是讓病人可以快速地住院，減少塞床的機會。

