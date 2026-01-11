連日低溫蛋雞產蛋變少 明日起蛋價漲3元

▲ 台北市蛋商公會今（11）日開會，明（12）日起蛋價調漲3元，批發價漲為42元、產地價漲為32.5元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 日前強烈大陸冷氣團襲來，連蛋雞也受不了，生下的雞蛋數量減少，又有零星蛋雞場發生禽流感疫情，雞蛋產量減少、需求增加的情況下，台北市蛋商公會今（11）日開會，明（12）日起蛋價調漲3元，批發價漲為42元、產地價漲為32.5元。

台北市蛋商公會理事長表示，今日公會開會決議調漲蛋價，明日起批發價由39元調漲為42元，產地價週三（14日）起由29.5元調漲至32.5元，皆漲3元。

針對漲價原因，蛋商公會指出，受到寒流影響，雞蛋減少，加上有一點疫情，而且冬天民眾對於雞蛋的購買力增加，再加上農曆春節過年快到，故透過調漲價格來調節市場。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，雞蛋每日產量約12.6萬箱（每箱約200顆），已能滿足國人每日所需。

