連日低溫！ 蛋價每台斤漲3元 宜蘭蔥油餅加蛋喊漲

宜蘭縣 / 綜合報導

雞蛋是日常飲食中常見的食材之一，不過近日受到強烈大陸冷氣團及寒流來襲，造成全台多地氣溫驟降，部分蛋雞產蛋量減少，本週蛋價每台斤均調漲3元，批發價與產地價也分別來到42元及32.5元，面對雞蛋產量減少，成本上升，宜蘭縣礁溪鄉及壯圍鄉等不少蔥油餅業者也紛紛喊漲，調整價格。

熱呼呼的餅皮，加點油，在煎台上滋滋作響，倒上金黃蛋液，再灑上翠綠青蔥，就是一份宜蘭在地的蔥油餅，不過如今想要加顆蛋，恐怕還得看荷包夠不夠深，蔥油餅店業者VS.記者說：「別人都漲價了只有我最慢漲價，雞蛋都起起落落，有時候漲兩塊有時候漲3塊這樣子，(所以你這次漲價和之前沒有漲價比差多少)，差5塊錢。」

因為蛋價漲成本上升，業者只能小幅調整價格，宣布從一月起，蔥油餅加蛋調漲5元，原來受到強烈大陸冷氣團及寒流來襲，全台多地氣溫連日驟降，導致部分蛋雞產蛋量減少，批發價從每台斤39元，調漲到42元，產地價也調整成每台斤32.5元，雞蛋價每台斤一共調漲3元。

同樣在礁溪鄉，因為蛋價、蔥價等原物料漲價而調整價格的，還有這家知名蔥油餅店，塗抹醬料，金黃酥脆的蔥油餅抹上獨家醬料，充滿蔥蛋香味的蔥油餅就大功告成，但仔細看一旁的公告單上，清楚寫下從2025年10月，蔥油餅價格因為電費、雞蛋、蔥等原物料調漲5元，但為了吃上一口美味，還是有不少消費者選擇買單。

記者VS.附近民眾說：「(那這樣調漲的價格你能夠接受嗎)可以，想吃啊就偶爾來而已也不是說常常吃。」不光礁溪鄉，宜蘭許多蔥油餅店，也都漲聲響起，除了雞蛋漲價，原物料都也變貴，業者不得已只好調漲價格，蔥油餅店業者說：「你如果用三星蔥價格本身就比較貴，這陣子麵粉可能也漲價了，現在什麼東西都漲價就對了。」蛋價連動影響庶民小吃，面對蛋價上漲業者除了調整因應，也盼消費者能多多體諒。

