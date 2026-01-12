連日低溫! 蛋少全面漲3元 宜蘭蔥油餅店暫時凍漲

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

受到強烈大陸冷氣團影響，連日低溫造成雞隻產蛋率下降，導致雞蛋供應量減少約1至2成。雞蛋批發價，從39元調漲至42元，週三起產地價從29.5元漲至32.5元，每台斤調漲3元。雞蛋漲價也使得餐飲業者成本提高。幸好目前宜蘭的蔥油餅名店，幾乎都暫時凍漲。

煎台上打顆雞蛋，再放上滿滿蔥花，蔥油餅煎的吱吱作響，香氣撲鼻，這是宜蘭知名蔥油餅店，門口排隊人潮，絡繹不絕，不過現在想要加顆蛋，可得多花點錢。

民眾：「(如果漲個五塊錢你能夠接受嗎)可以，(怎麼說怎麼說)，因為想吃啊，就偶爾來而已，也不是說常常吃啊」。

連日低溫！蛋變少批發價漲３元 成本提高！宜蘭蔥油餅店暫時凍漲

雞蛋供應量，減少約1至2成。（圖／民視新聞）

業者貼出公告，自去年10月開始，全面調漲價格，從原本的45塊錢，調漲到一份50元，隨著一波波冷團來襲，連日的低溫，也讓蛋雞產蛋率下降，導致雞蛋供應量，減少約1至2成。台北市蛋商公會宣布12號開始雞蛋批發價，從39元調漲至42元，14號產地價從29.5元漲至32.5元，每台斤調漲3元，連帶影響餐飲業成本。

蔥油餅店家：「(目前可能還不會漲)不會漲」。

蔥油餅皮一層層捲起來，就像甜甜圈，礁溪另一家知名的蔥油餅店，宣布暫時也不調漲價格。宜蘭好幾家知名的蔥餅店，不是之前已經漲過了，就是還沒收到通知，畢竟物料上漲，他們最有感。

蔥捲餅店家 李小姐︰「還在撐(還在撐)對對，(那如果假如說真的是漲到不行的話)，可能會看一下原物料，如果說漲的還蠻多的，可能就跟內部就會討論一下，可是目前都還沒」。

台北、台中都已跟進調漲價格，台南地區也從每台斤34元，漲到37元。（圖／民視新聞）

根據12號蛋價，台北、台中都已跟進調漲價格，台南地區也從每台斤34元，漲到37元。做小吃的業者也不敢立刻反應成本，就怕趕跑客人，只好靜觀變，漲價就先自行吸收。

