連日大雨沖刷 將軍溪布袋蓮淹沒蚵棚 中秋烤蚵恐缺貨

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連日大雨，台南將軍溪上游大面積布袋蓮竟隨雨水沖刷到出海口，淹沒上百公頃蚵棚，由於目前養殖的還包括中秋節要採收上市的單體牡蠣，要是不趕快清理布袋蓮，不僅市場缺貨，就連農民心血也會泡湯，里長趕緊通報相關單位，水利局和農業局將協助處理。

連日大雨造成台南將軍溪上游大面積布袋蓮被一路沖到出海口，覆蓋在蚵棚上把蚵棚淹沒。圖／台視新聞

連日大雨造成台南將軍溪上游，大面積布袋蓮被雨水一路沖到出海口蓋在蚵棚上把蚵棚淹沒，農民看到這個畫面簡直傻眼、心在淌血，蚵棚被蓋住蚵苗就有窒息危機，蚵農表示，「會影響到蚵仔的生長，覆蓋住蚵仔就不能呼吸，也會增加平掛式的重量，怕會倒塌」。

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蚵農無奈坦言，中秋節要烤肉用的單體牡蠣現在都被布袋蓮覆蓋著。圖／台視新聞

怕蚵棚被壓垮也擔心蚵苗死亡，而現在養的還有中秋節要採收上市的烤肉用單體牡蠣，要是不趕快清理，

今年烤肉恐怕沒有牡蠣可吃，蚵農無奈坦言，「中秋節要烤肉的單體牡蠣現在都覆蓋著」。

農民趕緊求救，里長獲報也立刻通知相關單位來處理，台南市水利局主秘黃信銓表示，「水質優養化的關係導致布袋蓮異常增生，已經移除1200多公噸的布袋蓮，在河道支流設置攔截索」。

台南市農業局副局長吳威達也強調，「將軍溪部分水利局會來處理蚵棚的部分，我們會協助」，農業局和水利局聯手救蚵棚，不讓農民心血因此泡湯。

台南／黃富祺、梁子玥、王秀成 責任編輯／王怡晴

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