南部中心／洪明生、曾虹雯屏東縣報導

全台連日雨勢不斷，屏東科學園區預定地傳出積水災情，一度水淹近一公尺，大水退去後還是形成了大小水池，阻礙通行。不過再過兩天，12號這裡就要舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家等人都會出席，南科管理局強調，活動會如期舉行。





連日大雨釀災！ 動土典禮在即屏科預定地傳淹水災情

連日大雨不停，園區內還多處可見大小水池，部分道路也被積水堵住去路。（圖／民視新聞）整個工地被大雨淹成一座池塘，小貨車車輪都還泡在水裡，連日大雨不停，屏東科學園區傳出災情，水淹一度高達近一公尺，車輛當場拋錨泡水，直到水退了才能實施救援。儘管水勢逐漸退去，園區內還多處可見大小水池，部分道路也被積水堵住去路。眼看過兩天就進行聯合動土典禮，會場硬體設備準備就緒，賴清德總統、台積電董事長等人都會出席。南科管理局局長鄭秀絨說，有泥濘或怎麼我們都會處理，不會讓活動不能舉行，工區在施工階段，它的排水還沒那麼順，建設完成後不會有淹水問題。

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連日大雨釀災！ 動土典禮在即屏科預定地傳淹水災情

屏科預定地１２號即將進行動土典禮。（圖／民視新聞）

屏東科學園區東鄰六塊厝排水，南科管理局強調，園區規劃採用百年防洪標準，完工後不會淹水。國科會推動的屏東科學園區，總面積73.83公頃，預計引進就業人口5400人，創造產值360億元，帶動屏東市發展。南科管理局局長鄭秀絨說，未來這個專區的成立，提供相關供應鏈法規的諮詢，跟產品驗證，及會設立人才培訓中心。另一方面全台連日雨勢不斷，屏東春日鄉的士文村，出現土石坍方跡象，影響通行，春日鄉公所臨時宣布，士文部落10號下午停班停課。近期受豪雨及強降雨影響，山區道路易有落石、坍方及溪水暴漲等情形，請鄉親提高警覺，留意土石流及落石警戒資訊。

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