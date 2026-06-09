連日大雨「他哭鞋子狂進水」！網大推2品牌：穿脫方便

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近日受到滯留鋒面及西南風影響，各地都出現明顯雨勢，不少民眾一出門就全身濕答答。近日就有網友質疑，自己買了市面上標榜具防水功能的鞋子但沒有用，穿了還是會進水，希望網友推薦他好看且真的有防水功能的鞋子。

原PO在Threads上發文詢問，防水鞋是不是都沒用？自己日前買了一雙有牌的，但還是會進水，「有沒有人能推薦男生好看的防水鞋？」

文章曝光後，網友紛紛留言「K Swiss 有出防水鞋！」、「除了GORE-TEX以外的防水，都不是防水，然後低筒高機率從腳踝滲進去」、「我覺得防水鞋壽命蠻短的，到後面還是會有水滲進去，而且風雨大一點就從上面流進去，到後面我騎車的時候都直接穿雨鞋也便宜」、「踢不爛特價兩千多的隨便穿，有一次去宜蘭整天暴雨也沒濕」、「皮/膠找真防水，不過小心臭腳」。

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此外，有不少網友推薦Palladium，稱這家的防水靴好搭配也不會進水，其中輕型軍靴外型不錯，還有實用側邊拉鍊，穿脫方便且防水力強。另外也有人推薦台灣品牌母子鱷魚，直言「防水鞋這種雨沒啥用，買一雙母子鱷魚，防滑又好穿，結案」。

另外有內行網友表示，原PO買的是皮鞋，防水就是要買固特異製(Goodyear welt）或挪威縫製（Norwegian welt）才會真正防水。

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